Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.

TÜİK'in açıklamasına göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,4 geriledi. Bu düşüşün nedenleri arasında alt sektörlerdeki farklı seyir yer alıyor.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, haziran ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 azaldı. İmalat sanayi sektörü endeksi ise yüzde 1,5 geriledi. Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,1 artış gösterdi.

Aylık verilere bakıldığında, takvim ve mevsim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 arttı. Bu artışta elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü yüzde 1,5 yükselerek öne çıktı. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0,5 azaldı. İmalat sanayi sektörü endeksi aylık bazda değişim kaydetmedi.

TÜİK, bazı aylara ilişkin verilerde revizyona gitti. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 14,4 artış hesaplandı. Kurum, geçmiş yıllara ait detaylı yıllık değişim oranlarını da içeren tablo verilerini yayımladı.