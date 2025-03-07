Şubat ayında en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ve tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde, külçe altında gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile yüzde 7,92, TÜFE ile ise yüzde 7,76 oranında getiri sağladı.

YATIRIM ARAÇLARINDA AYLIK PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

Yİ-ÜFE ile hesaplandığında, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,16, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 0,63 ve Euro yüzde 0,26 oranında yatırımcısına reel getiri sağladı.

Ancak, Amerikan Doları yüzde 0,29 ve BIST 100 endeksi yüzde 4,18 oranında kayıp yaşattı. TÜFE ile indirgendiğinde ise benzer bir tablo ortaya çıktı; mevduat faizi yüzde 1,01, DİBS yüzde 0,48 ve Euro yüzde 0,12 reel getiri sağlarken, Amerikan Doları yüzde 0,44 ve BIST 100 endeksi yüzde 4,32 kayıp getirdi.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE KÜLÇE ALTIN ZİRVEDE

Yıllık değerlendirmede, külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 32,34, TÜFE ile ise yüzde 19,17 oranında en yüksek reel getiriyi sağladı. Diğer yatırım araçları ise genel olarak kayıp yaşattı.

YILLIK BAZDA YATIRIMCI KAYBI EN FAZLA BIST 100 VE DÖVİZDE

Yİ-ÜFE ve TÜFE ile yapılan yıllık hesaplamalarda, BIST 100 endeksi ve döviz kurları, yatırımcılarına en büyük kayıpları yaşattı. Yİ-ÜFE ile BIST 100 endeksi yüzde 14,18, TÜFE ile ise yüzde 22,73 oranında kayıp verdi. Euro ve Amerikan Doları da yıllık bazda yatırımcısına zarar ettirdi.