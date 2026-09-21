Türkiye İstatistik Kurumu temmuz ayı tarımsal girdi endeksi verisini açıkladı. Buna göre yıllık bazda yüzde 27,62, ay bazda yüzde 0,2 artış gösterdi.

Tarım-GFE'de (2020=100), 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %0,20 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %17,15 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %27,62 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %33,39 artış gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, Temmuz ayında tarımsal girdi fiyatlarında aylık bazda en fazla artış %4,82 ile mazot, elektrik ve madeni yağ gibi kalemleri kapsayan enerji ve yağlayıcılar grubunda yaşandı. Yıllık bazda ise %33,07'lik yükselişle en fazla fiyat artışı gübre ve toprak geliştiriciler alt grubunda kaydedildi. Böylece çiftçinin son bir ayda en çok enerji, son bir yılda ise en fazla gübre maliyeti arttı.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde %0,01 azalış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde %1,48 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde %28,82 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde %20,53 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup %33,07 artış ile gübre ve toprak geliştiriciler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup %4,82 artış ile enerji ve yağlayıcılar oldu.