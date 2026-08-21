Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2026 dönemine ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Verilere göre, tüketici güven endeksi Temmuz ayındaki 89,8 değerinden Ağustos ayında yüzde 1'lik bir artışla 90,8 seviyesine çıktı.

HANEHALKININ MADDİ DURUM BEKLENTİSİ ARTTI

Mevcut dönemde hanenin maddi durumunu ölçen endeks de artış gösterdi. Temmuz ayında 74,5 olan bu endeks, Ağustos ayında yüzde 1,2'lik bir yükselişle 75,4'e ulaştı.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin beklentiler de olumlu yönde değişti. Hanenin maddi durum beklentisi endeksi yüzde 1,9 artarak 91,4'ten 93,1'e yükseldi.

Aynı dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi de yüzde 1,2 artış kaydetti. Temmuz ayında 88,3 olan bu endeks, Ağustos ayında 89,4 olarak ölçüldü.

Diğer yandan, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi ölçülen endeks değişim göstermedi. Bu endeks, 105,1 seviyesinde sabit kaldı.