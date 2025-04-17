TÜİK Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 1 Nisan 2025- 30 Nisan 2025 tarihleri arasında kullanmak üzere 106 araç kiraladı. İhale sonucunda Carpartner Yardım ve Destek Hizmetleri Şirketi ile 13 milyon 998 bin 553 TL’lik sözleşme yapıldı. Araçların bir günlük maliyeti 467 bin TL oldu.

TÜİK son olarak 1 Şubat- 31 Mart 2025 tarihleri arasında 106 araç kiralamış, araçlar için 24 milyon 241 bin 747 TL ödemişti. Araçların kiralandığı şirket ise yine Carpartner Şirketi olmuştu. TÜİK’in 2 Ocak- 31 Ocak arasında kullanılmak üzere 58 minibüs, 48 binek taşıt ihalesinin adresi de yine Carpartner oldu ve şirkete 11 milyon 880 bin 24 TL ödendi.