Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla rakamlarını değerlendiren CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, açıklanan rakamların gerçekle bağdaşmadığını kaydetti.

Bakırlıoğlu, “TÜİK’e göre 4 kişilik her aile, Cumhurbaşkanı’nın maaşı kadar gelir elde ediyor. 2024 yılında Cumhurbaşkanı’nın aylık maaşı 183 bin lirayken, TÜİK’in hesabına göre 4 kişilik bir ailenin evine aylık 169 bin lira para giriyor” dedi ve şunları söyledi:

MİLYONLAR YAŞAMAYA ÇALIŞIYOR

“Nerede bu aileler? Biz neden göremiyoruz? Diyanet ‘emekliye, asgari ücretliye fitre verilebilir’ diyor. Diyanet’e bakarsak yurttaş filtreye muhtaç haline gelmiş, TÜİK’in verilerine göre ise zekat vermek farz olmuş. Bu ülkenin büyük bir kısmı açlık sınırının altında maaşlarla geçinmeye değil, yaşamaya çalışıyor.” TÜİK’in verilerine göre kişi başına GSYH’nın 2024 yılında cari fiyatlarla 507 bin 615 TL, ABD doları cinsinden ise 15 bin 463 olarak hesaplandığını ifade eden Bakırlıoğlu, “Ya TÜİK’in verileri gerçek rakamları göstermiyor ya ülkedeki gelir dağılımı gün geçtikçe bozuluyor ya da her ikisi birden” diye konuştu.