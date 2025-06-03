Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, mayısta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları yüzde 45,8, yurt içi üretici fiyatları yüzde 30,17 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 1,53, Yİ-ÜFE yüzde 2,48 artış gösterdi. TÜFE, mayısta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 15,09, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 35,41 oldu. Yİ-ÜFE de Aralık 2024'e göre yüzde 12,92, geçen yılın mayıs ayına kıyasla yüzde 23,13 olarak belirlendi. Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte kira artış oranı da belli oldu. Haziranda ev ve iş yerlerinin kirası yüzde 45,8 artış gösterebilecek.

MADENCİLİKTEN GAZ ÜRETİMİNE FİYATLAR ARTTI

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), mayısta yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 28,11, imalatta yüzde 22,99, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 19,83 ve su temininde yüzde 57,57 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Yİ-ÜFE, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,48, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 12,92, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,13 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 30,17 yükseldi.

Sanayinin 4 sektörünün yıllık değişimleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 28,11, imalatta yüzde 22,99, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 19,83 ve su temininde yüzde 57,57 artış gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerine bakıldığında, ara mallarında yüzde 20,5, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 29,22, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 27,48, enerjide yüzde 17,05 ve sermaye mallarında yüzde 26,48 yükseliş kaydedildi.

Sanayinin 4 sektörünün aylık değişimlerinde ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,18, imalatta yüzde 1,72, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 12,36 ve su temininde yüzde 5,86 artış görüldü.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında, ara malında yüzde 1,92, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 0,05, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,7, enerjide yüzde 7,98 ve sermaye mallarında yüzde 2,38 artış kaydedildi.

Tüketici fiyatları bazında mayısta en yüksek fiyat artışı yüzde 14,29 ile posta hizmetleri gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 18,81 ile yumurta olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, posta hizmetlerindeki fiyat artışını, yüzde 11,52 ile çocuk giyim ve yüzde 9,77 ile evcil hayvanlar ile ilgili ürünler izledi.

Mayısta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 9,03 ile kadın giyim, yüzde 8,92 ile şarküteri ürünleri, yüzde 8,26 ile taze meyveler ve yüzde 7,46 ile makarna çeşitleri yer aldı.

EN ÇOK YUMURTA UCUZLADI

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü yüzde 18,81 ile yumurtada gerçekleşti. Bunu yüzde 18,58 ile taze sebzeler, yüzde 6,7 ile taze balık, yüzde 3,73 ile tavuk eti, yüzde 3,56 ile kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, mayısta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ile bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle: