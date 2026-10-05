Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini bugün açıklayacak. Piyasalar, yılın ikinci yarısının üçüncü enflasyon verisini yakından takip edecek.

Açıklanacak rakamlarla birlikte eylül ayında tüketici fiyatlarının aylık ve yıllık bazda ne kadar arttığı ortaya çıkacak. Veriler, yılın son çeyreğine girilirken enflasyondaki son durumu gözler önüne serecek.

AĞUSTOSTA ENFLASYON YÜZDE 31,51 OLARAK KAYDEDİLMİŞTİ

TÜİK'in son açıkladığı verilere göre, TÜFE ağustos ayında aylık yüzde 1,84 artmıştı. Tüketici fiyatlarındaki yıllık artış ise yüzde 31,51 seviyesinde gerçekleşti.

Ağustos itibarıyla tüketici fiyatları, yılbaşından bu yana yüzde 22,07 oranında yükselirken, on iki aylık ortalamalara göre enflasyon yüzde 31,79 olarak hesaplandı.

ENFLASYON VERİSİ NEDEN ÖNEMLİ?

Eylül ayı enflasyon verisi, Türkiye ekonomisinin fiyat istikrarına ilişkin seyrini göstermesi açısından kritik önem taşıyor. Özellikle gıda, konut, ulaştırma ve hizmet fiyatlarındaki değişimler, genel enflasyonun yönünü belirlemede dikkatle izlenen göstergeler arasında yer alıyor.

Enflasyonun seyri, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası açısından da yakından takip ediliyor. Aylık enflasyon oranlarındaki değişim, hizmet enflasyonu ve temel mal gruplarındaki fiyat hareketleri, dezenflasyon sürecinin sürdürülebilirliğine ilişkin değerlendirmelerde belirleyici oluyor.

GÖZLER EYLÜL RAKAMLARINDA

Bugün açıklanacak eylül verisiyle birlikte, tüketici fiyatlarındaki son bir aylık artış ve yıllık enflasyonun yeni seviyesi netleşecek. Böylece ağustosta yüzde 31,51 olan yıllık enflasyonun eylülde nasıl bir seyir izlediği görülecek.

Açıklanacak rakamlar, yılın son üç ayına girilirken enflasyondaki düşüş ya da artış eğilimine ilişkin önemli ipuçları verecek. Piyasalar, eylül enflasyonunun yıl sonu beklentileri ve para politikası üzerindeki olası etkilerini de dikkatle değerlendirecek.