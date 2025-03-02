Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) hakkında enflasyonu düşük açıklayarak milyonlarca işçi, memur ve emekliyi mağdur ettiği gerekçesiyle açılan dava başlıyor. Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz’in açtığı davanın duruşması yarın (pazartesi) 09.30’da Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki Ankara 6. İdare Mahkemesi’nde yapılacak. Davada TÜİK eski Başkanı Birol Aydemir’in de tanık olarak dinleneceği bildirildi. Çilesiz’in avukatı Ali Erdem Gündoğan, dava için çeşitli illerden çok sayıda emeklinin Ankara’ya geleceğini, duruşma salonu ve mahkeme önünde kalabalıklar oluşacağını söyledi. Gündoğan, şu açıklamayı yaptı:

GENİŞ SALON BULUNAMADI

“Açıklanan enflasyon rakamları nedeniyle haksızlığa uğrayan dar ve sabit gelirli vatandaşlar TÜİK’in yargılandığını görmek, savunmasını dinlemek için tarihi olaya tanıklık etmek istiyor. Umarız ki dava emeklilerin lehine sonuçlansın, zam kayıpları geriye dönük giderilsin.” Daha önce davaya müdahil olmak isteyen ancak bu talepleri geri çevrilen 8 emekli derneği ve işçi sendikasının yöneticileri de salonda hazır bulunacak. Ayrıca çeşitli siyasi partilerin genel başkan yardımcıları, üst düzey yöneticileri ve milletvekilleri de duruşmayı izleyecek. Gündoğan, “Yoğun talep gelince, mahkemeye başvurup çok daha geniş bir salon tahsis edilmesini talep ettik. Ancak geniş salon bulunamadı” diye konuştu.

Enflasyon verilerine ilişkin güvenilirliği tartışma konusu olan TÜİK’in yargılanması sonucunda kurumun aleyhine karar çıkarsa, milyonların maaş kayıplarını telafi etmesinin önü açılacak.

Emeklilere çağrı

Avukat Ali Erdem Gündoğan, mahkemenin TÜİK davasıyla ilgili kararını 15 gün içerisinde açıklaması gerektiğini, duruşma günü (pazartesi) de karar açıklayabileceğini söyledi. Olumlu kararın milyonlarca emekli için geriye dönük zam anlamına geldiğini belirten Gündoğan, “Dava kazanıldığı takdirde TÜİK’in enflasyonu düşük hesapladığı ortaya çıkacak ve emeklilerin aylıklarına geriye doğru zam yapılması gündeme gelecek. Böylesine önemli bir davada tüm emeklileri yanımızda görmek istiyoruz” dedi.