2025 yılında sürekli yeni araç kiralama ihaleleri ile gündeme gelen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), son olarak 26 Mayıs 2025’te ihale düzenleyerek şoförü ile birlikte yakıt hariç 52 adet binek taşıt ve 26 adet minibüs kiralayacağını duyurdu.

ADRESE TESLİM

Araçlar 15 Haziran- 15 Aralık 2025 tarihleri arasında Türkiye İstatistik Kurumu 26 Bölge Müdürlüğü ile bağlı il ve ilçeler için yapıldı. İhaleye iki firma teklif sunarken ihalenin gittiği adres Carpartner Yardım ve Destek Hizmetleri Otomotiv Nakliyat Taahhüt Şirketi oldu. Şirketle 5 Haziran 2025’te 52 milyon 319 bin 699 TL’lik sözleşme yapıldı.

TÜİK bu araçları da her zaman olduğu gibi 24 Haziran 2018 seçimlerinde AKP’den Ankara milletvekili aday adayı olan Mehmet Kaya’nın sahibi olduğu Carpartner Şirketi’nden kiraladı. TÜİK’in tüm araç kiralama ihaleleri hep aynı şirkete gitti. TÜİK’in son yapılan araç ihalelerinin tamamı Kaya ailesine gitti.

İSTENMEYENİ ELEME ARACI

TÜİK’in son araç ihalesi kamuoyunda ‘istenmeyeni eleme’ aracı olarak kullanıldığı gerekçesiyle eleştirilen ve doğal afet, can kaybı, ani ve beklenmeyen durumlarda kullanılması gereken ‘Pazarlık 21 B’ maddesiyle yapıldı.