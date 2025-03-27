Türkiye'de işsizlik oranı, Şubat 2025'te bir önceki aya göre 0,2 puanlık azalışla yüzde 8,2 oldu.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI ŞUBATTA YÜKSELDİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı Şubat 2025’te bir önceki aya kıyasla 0,2 puan artarak yüzde 28,4 seviyesine çıktı.

EKSİK İSTİHDAM VE POTANSİYEL İŞGÜCÜ YÜKSELİŞTE

İşsizlik, zamana bağlı eksik istihdam ve potansiyel işgücünden oluşan atıl işgücü oranındaki artış, istihdam piyasasında daralmanın sürdüğünü gösterdi.

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,4 olarak hesaplandı.

İşsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı ise yüzde 19,5 seviyesinde gerçekleşti.

Ekonomik durgunluğun etkileri işgücü piyasasında hissedilmeye devam ederken, geniş tanımlı işsizlik oranındaki yükseliş, iş bulamayanların sayısının arttığını gözler önüne seriyor.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK YÜZDE 8,2

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 95 bin kişi azalarak 2 milyon 886 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puan azalarak %8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6,7 iken kadınlarda %11,0 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM ORANI AZALDI

İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 149 bin kişi azalarak 32 milyon 314 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puan azalarak %48,8 oldu. Bu oran erkeklerde %66,0 iken kadınlarda %31,9 olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI AZALDI

İşgücü 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 244 bin kişi azalarak 35 milyon 200 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puan azalarak %53,2 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %70,8 iken kadınlarda %35,9 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ARTTI

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan artarak %15,0 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %10,8, kadınlarda ise %22,7 olarak tahmin edildi.

HAFTALIK FİİLİ ÇALIŞMA SAATİ AYNI KALDI

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre aynı seviyede kalarak 43,4 saat olarak gerçekleşti.