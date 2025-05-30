Enflasyon hesabında kullandığı ürün fiyatlarına 2022 yılından bu yana karartma uygulayan Türkiye İstatistik Kurumuna (TÜİK) davanın davasının davası açıldı. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) hem mahkemede hem de temyizde kaybeden TÜİK’e önceki yargı kararlarını uygulamadığı için Ankara 3. İdare Mahkemesine dava açtı. Davanın dün yapılan ilk duruşmasına ilişkin açıklama yapan DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Kazandığımız mahkemelerin kararlarını uygulatmak için mahkemedeyiz!” dedi. TÜİK, 3 Haziran 2022’de enflasyon hesaplamasının temelini oluşturan ‘madde fiyat listesini’ halka açıklamayı durdurdu.

BAŞSAVCILIK REDDETTİ

TÜİK, en kritik veriyi karartarak enflasyon hesabının denetlenmesini imkansız hale getirince DİSK, gizlenen verilerin açıklanmasını 6 Haziran 2022’de CİMER’den, 4 Temmuz 2022’de de Adalet Bakanlığı Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulundan talep etti. Ancak her iki yerden de ‘ret’ yanıtı geldi. DİSK, verileri açıklamayan Adalet Bakanlığına dava açtı ve kazandı. TÜİK davalara müdahil olup Adalet Bakanlığıyla birlikte itiraz etti. İki itirazı da Ankara Bölge İdare Mahkemesi 15 Eylül 2023’te reddetti. TÜİK bununla da yetinmedi Danıştay Başsavcılığına başvurdu. Ancak Başsavcılık da TÜİK’e ret yanıtı verdi. TÜİK kesinleşen bu kararlara rağmen madde fiyatlarını açıklamayınca DİSK, TÜİK yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı başvuruyu işleme koymayı reddetti. DİSK kesinleşmiş mahkeme kararlarının ısrarla uygulanmaması üzerine, bu sefer kararların uygulanması için 11 Haziran 2024’te dava açtı. Davanın ilk duruşması dün yapıldı.

Düşük enflasyonla zamlar budanıyor

DİSK Başkanı Çerkezoğlu, on milyonlarca işçinin, emekçinin, emeklinin geliri enflasyon karşısında hızla erirken ülkeyi yönetenlerin, sorunları çözmekle değil örtbas etmekle meşgul olduğunu söyledi. Bu yılın 4 ayında emekçi ve emeklilerin resmi enflasyon karşısında 177 milyar lira gelir kaybına uğradığını, düşük enflasyonlarla zamların budandığını belirten Çerkezoğlu, “Enflasyon verilerinin şeffaf olmaması, milyonların ekmeğinin küçülmesine neden olmaktadır. Yargı kararlarının uygulanmaması milyonların gelirinin gerçek enflasyon karşısında erimesine yol açmaktadır” dedi.