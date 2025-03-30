Milyonlarca emekli ile çalışanın merakla beklediği Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) davasında bayram müjdesi olabilecek kritik bir gelişme yaşandı. TÜİK, enflasyon hesabında kullandığı ancak 2022’den bu yana halktan sır gibi sakladığı ürün fiyatlarını cuma günü mesai bitimine kısa bir süre kala mahkemeye sundu. Yargıtay Onursal Üyesi, emekli Seyfettin Çilesiz’in açtığı davanın avukatı Ali Erdem Gündoğan, TÜİK’in gizlediği verileri ‘şifreli flaş bellek içerisinde gizli bir zarfla’ mahkemeye sunduğunu bildirdi. Gündoğan, mahkemenin istediği verilerin tamamının flaş bellekte yer alıp almadığını henüz göremediklerini, bayramdan sonra inceleyebileceklerini belirtirken, “TÜİK’ten istenen veriler aslında hiçbir gizliliği olmayan, 2022’ye kadar da düzenli olarak yayımlanan bilgiler. Ancak TÜİK sanki çok hassas, çok gizli bilgileri veriyormuş gibi bir hava yaratmaya çalışmış” dedi. Avukat Gündoğan, SÖZCÜ’ye şu açıklamayı yaptı:

BİLİRKİŞİ İNCELEMELİ

“TÜİK’in flaş belleğindeki veriler mahkemenin ara kararla istediği bilgileri tam olarak karşılıyorsa eğer, Ankara 6. İdare Mahkemesi verileri bilirkişi heyetine inceletecektir. Bilirkişi heyeti üniversitelerin istatistik, ekonomi ve enflasyon hesaplamalarında uzman olan 3-4 kişiden oluşur. Mahkeme bilirkişiden gelecek rapora göre karar verecektir. Her şeye rağmen TÜİK’in mahkemeye gizlediği verileri göndermesi emekliler için çok büyük bir müjde.”

Şifreli veriler bile eksik

TÜİK, mahkemeye gönderdiği 28 Mart 2025 tarihli cevap yazısında, flaş bellekle gönderdiği verilerin TÜİK’in ‘özgün eseri’ olduğunu bu nedenle 3’üncü kişilerin erişemeyeceği ve çoğaltamayacağı şekilde incelenmesini, işi bittikten sonra iade edilmesini istedi. TÜİK flaş belleğin içerisinde sadece geleneksel fiyat toplama yöntemiyle elde edilen verilerin olduğu, barkod ve internetten toplanan fiyatların olmadığını işaret etti.