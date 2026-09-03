TÜİK duyurdu, yükselen enerji maliyetleri üreticiyi adeta vurdu! Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Ağustos 2026 Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verileri, üretim çarklarını döndürmeye çalışan kesimin üzerindeki ağır faturayı ve tırmanan maliyet baskısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Açıklanan rakamlara göre üretici fiyatları ağustos ayında genel olarak aylık bazda yüzde 2,57 tırmanırken, listenin şampiyonluk koltuğuna oturan enerji grubundaki %6,99’luk fahiş sıçrama imalatçının belini bükmeye yetti.

Sadece fabrika bacaları değil; tarlasını sulamak, traktörüne mazot koymak için enerjiye bağımlı olan çiftçi de katlanan elektrik ve yakıt faturası karşısında çaresiz kaldı.

Sanayiden tarıma kadar her alanda üretici artan maliyetlerin kıskacında mağdur olurken, tarladaki üründen fabrikadaki imalata kadar tüm üretim süreçleri ağustos ayında ne yazık ki yükselen enerji zamlarının ağır gölgesinde kaldı.

AYLIK BAZDA TIRMANDI

Türkiye İstatistik Kurumu ağustos ayı üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre ağustos ayında üretici fiyatları aylık bazda yüzde 2,57 olurken, yıllık bazda yüzde 27,95 olarak açıklandı.

Yİ-ÜFE (2003=100) 2026 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,57 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %20,88 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %27,95 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %27,76 artış gösterdi.

İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK %29,68 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %38,88 artış, imalatta %29,68 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %7,57 artış ve su temininde %29,59 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %27,41 artış, dayanıklı tüketim mallarında %28,54 artış, dayanıksız tüketim mallarında %30,28 artış, enerjide %27,33 artış ve sermaye mallarında %22,06 artış olarak gerçekleşti.

İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK %2,35 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %0,14 azalış, imalatta %2,35 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %6,03 artış ve su temininde %1,40 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %1,84 artış, dayanıklı tüketim mallarında %2,84 artış, dayanıksız tüketim mallarında %1,51 artış, enerjide %6,99 artış ve sermaye mallarında %1,76 artış olarak gerçekleşti.