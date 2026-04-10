TÜİK, Sanayi Üretim Endeksi'nin Şubat 2026 verilerini açıkladı. Buna göre sanayi üretimi yıllık yüzde 2,2 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, şubatta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yıllık bazda yüzde 4,1 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,4 yükseldi. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 2,2 azaldı. Öte yandan sanayi üretimi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 2,6 arttı. Aylık bazda alt sektörler incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 0,4 artış kaydetti. İmalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,3 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,6 geriledi.

