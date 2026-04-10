Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksi, şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,7 artış gösterdi.

Endeks, Şubat 2025'e göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 12,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9,7, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 13,3 artarken, yakıtlarda yüzde 6,8 azaldı.

İthalat birim değer endeksi, şubatta yıllık bazda yüzde 5 arttı.

Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,7, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7,2 artarken, yakıtlarda yüzde 14,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7 düşüş gösterdi.

MİKTAR ENDEKSLERİ

İhracat miktar endeksi, şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,1 azalış kaydetti. Endeks bu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 13,9, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,7, yakıtlarda yüzde 35,6, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7 azalış sergiledi.

İthalat miktar endeksi, şubatta yıllık bazda yüzde 1,3 azaldı. Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,6, yakıtlarda yüzde 5,6 azalırken, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 6,1 arttı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİSİNDEN ARINDIRILIŞMIŞ VERİLER

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, ihracat miktar endeksi 2026 Ocak'ta 139 iken 2026 Şubat'ta yüzde 0,1 azalarak 138,8 olarak hesaplandı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi, 2025 yılı şubat ayında 141,8 iken bu yılın aynı ayında yüzde 10,1 azalarak 127,5 oldu.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, ithalat miktar endeksi 2026 Ocak'ta 126,9 iken 2026 Şubat'ta yüzde 0,7 artarak 127,9 olarak kayıtlara geçti. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi, geçen yıl şubatta 121,3 iken 2026 yılının şubat ayında yüzde 1,3 azalarak 119,7 olarak belirlendi.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Şubat 2025'te 86,4 olarak elde edilen dış ticaret haddi, 6,3 puan artarak, Şubat 2026'da 92,7 olarak kayıtlara geçti.