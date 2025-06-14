TÜİK’e geçtiğimiz hafta yeni iki başkan yardımcısı vekaleten atandı. Toplamda 6 başkan yardımcısı olurken, TÜİK’teki başkan ve başkan yardımcılarından yalnızca ikisi TÜİK menşeli olan ve kurumu bilen kişiler.

3 HAZİRAN’DA DEĞİŞTİ

Temmuz 2018’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesiyle birlikte TÜİK’te Mehmet Aktaş, Yinal Yağan, Muhammed Cahit Şirin, Ahmet Kürşat Dosdoğru, Sait Erdal Dinçer ve Erhan Çetinkaya başkanlık koltuğuna oturmuştu. 4 yılda toplam 6 başkan değiştiren TÜİK, AKP’nin geldiği 2002’den bu yana ise toplam 10 başkan değişikliğiyle gündeme gelmişti. Son başkan Erhan Çetinkaya, 29 Ocak 2022’de başkanlık koltuğuna otururken; TÜİK bu kez de başkan yardımcısı değişiklikleriyle gündeme gelmeye başladı.

TÜİK’te 3 Haziran 2025’te Başkan Yardımcısı Tuğba Değirmenci’nin yerine vekaleten dışarıdan gelen daire başkanı Ömer Türkmenoğlu atanırken; boş olan başkan yardımcısı koltuğuna ise yine dışarıdan ataması yapılan vekaleten İsmail Haluk Karahan getirildi.