Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) haziran ayına ilişkin açıkladığı iş gücü verileri şaşırttı. TÜİK, işsizlik verierine ilişkin pembe tablo çizerken diğer kurumların verileri tablonun iç açıcı olmadığını ortaya koydu.

TÜİK’in haziran ayına ilişkin açıkladığı yüzde 7.6 işsizlik verisine tepki gösteren YENİ Parti Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, şöyle konuştu: “Ortada iki farklı Türkiye var. Biri TÜİK’in hayali Türkiyesi, diğeri vatandaşın yaşadığı gerçek Türkiye. Kapanan şirket sayısı bir ayda yüzde 60 arttı. İşkur’a kayıtlı işsiz sayısı arttı. İşsizlik Sigortası Fonu’na başvurular patladı. TÜİK ise işsizliğin düştüğünü açıkladı. Gerçek vatandaşın yaşadığı hayat.”

İşkur verileri, İşsizlik Sigortası Fonu başvuruları, İstanbul Sanayi Odası’nın saha tespitleri ve şirket kapanış istatistiklerinin TÜİK’ten farklı bir tablo çizdiğini belirten Bakırlıoğlu, “Gerçek ekonomi hangisi, TÜİK’in rakamları mı, vatandaşın yaşadığı hayat mı” diye sordu.

SAHADA FARKLI

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Bakırlıoğlu, şu ifadeleri kullandı: “TÜİK’e göre haziranda dar tanımlı işsiz sayısı 168 bin kişi azalmış. İşsizlik oranı 0.5 puan düşmüş ve 7.6’ya gerilemiş. Geniş tanımlı işsizlik ise 2 puan düşerek yüzde 28.8’e gerilemiş. Kağıt üzerinde işsizlik düşüyor, istihdam artıyor ama sahada durum farklı. İstanbul Sanayi Odası’nın haziran ayı değerlendirmesine göre 10 ana sektörün 8’inde daralma var. İşten çıkarmalar artıyor. TÜİK ise istihdamın arttığını açıklıyor.”

Bakırlıoğlu, “Hangisine inanacağız; fabrikadaki üreticiye mi, masa başındaki istatistikçilere mi” diye sordu.

Haziranda işsizlik ödeneği başvuruları patladı

İşsizlik Sigortası Fonu verilerinin TÜİK verileri ile çeliştiğini belirten YENİ Parti Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, mayıs ayında 114 bin olan işsizlik ödeneği başvurusunun haziran ayında 154 bine yükseldiğine dikkat çekti. Bakırlıoğlu, "Mart, nisan ve mayıs aylarında gerileyen başvurular, haziranda adeta patladı. İşsizliğin azaldığı söylenen bir ayda işsizlik maaşına başvurular arttı” ifadelerini kullandı.