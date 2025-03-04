Belce ÖRÜ

Sağlık hizmetlerine ilişkin katılım payı ücretine yapılan fahiş zamda kısmi geri adım atılmasıyla şubat ayı enflasyonu piyasanın yüzde 2.8-3’lük beklentilerinin de altında gerçekleşti. Bu durum Merkez Bankası ‘nın (TCMB) faiz indirim kararı almasını kolaylaştırdı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) şubat ayında yüzde 2.27, yıllık bazda yüzde 39.05 arttı. Giyim ve sağlık kategorisinde enflasyonda düşüş görülse de dar ve orta gelirli kesimin yükünü ağırlaştıran temel ihtiyaç kategorilerinde fiyat artışı devam etti.

‘TCMB AĞIRDAN ALMALI’

Aylık bazda en hızlı artış yüzde 9.92 ile eğitim grubunda yaşandı. Eğitimi yüzde 4.58 ile konut ve yüzde 3.17 ile gıda ve alkolsüz içecekler takip etti. Üretici fiyat enflasyonu ise aylık yüzde 2.12, yıllık yüzde 25.21 arttı. 6 Mart Perşembe günü Merkez Bankası Fatih Karahan’ın başkanlığında faiz kararını paylaşacak. TÜİK’in beklentilerin altında açıkladığı şubat ayı enflasyonu sonrası TCMB’nin bu toplantıda politika faizini en az 25 puan düşürerek yüzde 42.5 seviyesine çekmesi bekleniyor.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda enflasyonda şubat ayından sonraki düşüşün baz etkisi nedeniyle yavaşlayacağını belirten Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp, bu durumun TCMB’nin faiz indirimlerini ağırdan alması için önemli bir sebep olduğunu belirtti. Demiralp, “Yüzde 39’daki resmi enflasyona karşılık yüzde 24’lik yıl sonu tahmini halen oldukça iddialı bir dezenflasyon hedefi. Bu hedefe yaklaşabilmek ve beklentilerdeki katılığı kırabilmek için TCMB’nin bu toplantıyı pas geçerek otomatik pilotta olmadığının sinyalini vermesi ileriki aylarda işini kolaylaştıracaktır” dedi.