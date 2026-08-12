TÜİK, haziran ayına ait kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.

Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre değerlendirme yapıldığında, tavuk yumurtası üretimi yüzde 21,0 artış gösterdi. Aynı dönemde kesilen tavuk sayısı yüzde 14,4 artarken, tavuk eti üretimi yüzde 14,7 oranında büyüdü.

Ocak-haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre ise tavuk yumurtası üretimi yüzde 18,6, kesilen tavuk sayısı yüzde 1,2 ve tavuk eti üretimi yüzde 0,3 arttı.

Aylık bazda bakıldığında, bir önceki ay 202 bin 336 ton olan tavuk eti üretimi, haziran ayında yüzde 14,8 oranında artarak 232 bin 238 tona ulaştı.

Tavuk yumurtası üretiminde ise bir önceki ay 1 milyar 857 milyon 150 bin adet olan üretim, haziran ayında yüzde 1,0 oranında azalarak 1 milyar 838 milyon 966 adete düştü.