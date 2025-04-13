Milyonlarca emekli ve çalışanın düşük zam almasına neden olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) enflasyon hesabında kullandığı fiyat verilerini mahkemeye ‘özgün eserim’ diye sunduğu ortaya çıktı. TÜİK davasının avukatı Ali Erdem Gündoğan, verilerin özgün eser olmadığını, TÜİK’in bu yöntemle davacıdan ve halktan veri gizlemeye çalıştığını mahkemeye yazılı olarak bildirdi.

VERİLERİ TALEP ETTİ

SÖZCÜ’ye konuşan Gündoğan, “Özgün eser diyerek gizlenen o veriler 2022’ye kadar her ay yayınlanıyordu. Gizli olacak hiçbir yanı yok. Açıklanmayan veriler yüzünden insanlar düşük zam aldı, yoksullaştı. Yoksulluk TÜİK’in özgün eseri haline geldi” dedi. Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz’in TÜİK aleyhine açtığı asılsız veri davasında Ankara 6. İdare Mahkemesi ara kararla kurumdan enflasyon hesabında kullandığı ürün fiyatlarının listesini istemiş, TÜİK de verilerin sadece bir bölümünü ‘gizli’ notuyla sunmuştu. Avukat Gündoğan, mahkemeye verdiği ek beyan dilekçesinde, şifreli flaş bellekteki verilerin davacı taraf olarak kendilerine verilmesini, TÜİK’in gönderdiği bilgilerin eksik olup olmadığının bilirkişi tarafından incelenmesini, bilgiler tam gönderilmişse bilirkişi tarafından enflasyonun yeniden hesaplanmasını istedi.

TÜİK’in şirketlerle internetten aldığı fiyat bilgisini mahkemeye sunmayarak ara kararı ihlal ettiğini belirten Gündoğan, TÜİK’in 2005’ten 2022’ye kadar yayınladığı fiyat verilerini flaş bellekle mahkemeye sunarak, ‘özgün ve gizli’ olduğunu iddia etmesinin doğru olmadığını belirtti.

İki ayrı fiyat mı var?

Avukat Ali Erdem Gündoğan, TÜİK’in çarşı pazarın dışında perakendeci şirketlerden ikili protokolle fiyat topladığını ancak fiyatları ‘gizli veri’ diyerek mahkemeye vermediğini bildirdi. Gündoğan mahkemeye, “TÜİK neden iş yerleri ile ikili protokol yapma ihtiyacı duyuyor? Şirketler kamuya ayrı, TÜİK’e ayrı fiyat mı veriyor? Ayrı fiyat listesi yoksa veriler niçin gizleniyor” sorularını yöneltti.

Gündoğan, TÜİK’in alandan derlenen mal ve hizmet fotoğraflarını da gizli veri olduğu iddiasıyla göndermeyerek mahkemeden bilgi gizlediğini bildirdi.

Emekli taş kaynatmış Şimşek için para toplamıştı

TÜİK, yılın başından bu yana yine eylemlerin adresi oldu. KESK üyeleri mart ayında düşük zam oranlarını protesto etmişti. Tüm Emekliler Sendikası üyesi emekliler de TÜİK binası önünde taş kaynatmış, Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek için para toplamıştı.