Ticaret Bakanlığı, tüketiciyi yanıltan fiyat etiketi uygulamalarına yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden gelen bir başvuru üzerine Ankara Ticaret Müdürlüğü ekipleri, kentteki bir işletmede inceleme başlattı.

Yapılan denetimde 600 gramlık bal ürününün raf etiketinde 429,95 TL fiyat yazdığı görüldü. Ancak ürün kasaya getirildiğinde fiyatın 639,95 TL olarak yansıtıldığı tespit edildi. Bu durum, etiket ile kasa arasında 210 TL'lik bir fiyat farkı oluştuğunu ortaya koydu.

"4 ÜRÜNDE FİYAT ETİKETİ BULUNMADI"

Ekipler, işletmedeki diğer ürünleri de kontrol etti. Denetim sırasında 4 farklı üründe fiyat etiketi bulunamadığı belirlendi. Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne aykırılıkların tespit edilmesi üzerine işletmeye idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı, tüketici haklarının korunması ve fiyat şeffaflığının sağlanması amacıyla denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. Bakanlık, mevzuata aykırı uygulamaların önüne geçilmesi ve tüketicilerin doğru fiyat bilgisine erişebilmesi için çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı.