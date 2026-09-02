Geri çağırma kararı Jumbo Lepelkaasje ve Jumbo Kaasplateau Verrassend adlı iki peynir ürününü kapsıyor. Jumbo, bu ürünlerde yalnızca belirli bir üretim partisini değil, belirtilen barkod numaralarını taşıyan tüm paketleri geri çağırdı. Bu nedenle tüketicilerin son tüketim tarihine bakmaksızın barkodu eşleşen ürünleri tüketmemesi gerekiyor.

İKİ ÜRÜNDE TARİH SINIRLAMASI YOK

Jumbo tarafından yayımlanan güvenlik uyarısına göre Jumbo Lepelkaasje ürününün EAN kodu 8718452662012, Jumbo Kaasplateau Verrassend ürününün EAN kodu ise 8718452871698.

Hollanda'daki müşterilerin evlerinde bu ürünlerden bulunması halinde ambalajdaki tarihi değil, öncelikle barkod numarasını kontrol etmeleri gerekiyor. Şirket, eşleşen ürünlerin son tüketim tarihi ne olursa olsun yenmemesini istedi.

Ürünleri daha önce satın alan tüketiciler, peynirleri herhangi bir Jumbo mağazasına götürerek ücretlerini geri alabilecek. İade işlemi için alışveriş fişi de istenmiyor.

KISA SÜREDE DÖRT PEYNİR İÇİN UYARI

Son karar, Jumbo'nun Hollanda'da son günlerde Listeria şüphesi nedeniyle yaptığı geri çağırmaların devamı niteliğinde. Şirket, 26 Ağustos'ta Jumbo Gorgonzola Dolce için uyarı yayımlamıştı. Bu üründe son tüketim tarihleri 3, 8 ve 10 Eylül 2026 olan paketler geri çağrılmıştı.

27 Ağustos'ta ise Jumbo Biologische Brie geri çağırma listesine eklendi. Bu kez uyarı, son tüketim tarihi 1 Eylül 2026 olan ürünleri kapsıyordu. Böylece kısa süre içinde Listeria şüphesiyle geri çağrılan Jumbo markalı peynir çeşidi dörde yükseldi.

Listeria özellikle hamileler, küçük çocuklar, ileri yaştaki kişiler ve bağışıklık sistemi zayıf olanlar açısından ciddi sağlık riski oluşturabiliyor. Jumbo da bu nedenle geri çağırma kapsamındaki ürünlerin tüketilmemesi gerektiğini özellikle vurguladı.