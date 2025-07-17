Wiet Peeters Farm Products Limited tarafından üretilen çeşitli mantar ürünleri, Kanada Gıda Denetim Kurumu’nun yaptığı rutin testlerde Listeria bakterisi saptanmasının ardından geri çağrıldı. 10 Temmuz tarihinde başlatılan geri çağırma kapsamında şu ürünler yer alıyor:

Aunt Mid’s Fresh Sliced Mushrooms (227g, mavi ambalaj, UPC: 0 33383 676005, son tüketim tarihi: 25JL04)

Peeters Mushroom Farm Cremini Sliced (siyah plastik ambalaj, UPC: 0 68414 96960 3, son tüketim tarihi: 25JL04)

Peeters Mushroom Farm Thick Slice Mushrooms (10 lb. karton kutu)

Bu ürünlerin Ohio ve Michigan’da satışa sunulduğu belirtildi. Bakteri doğrudan ilk üründe tespit edilse de, diğer ürünlerin aynı üretim hattında işlenmiş olması nedeniyle tamamı geri çağrıldı.

FDA, söz konusu ürünleri satın alan tüketicilerin bunları kullanmaması ve iade ederek tam geri ödeme alması gerektiğini bildirdi. Sorular için firma 1-519-351-1945 veya 1-800-364-1305 numaralı telefonlardan ulaşılabilir.

Bir diğer geri çağırma ise LLK Trading Inc. tarafından yapıldı. Şirket, 11 Temmuz’da New Jersey merkezli olarak dağıtımını yaptığı “needle mushrooms” (iğne mantarı) ürünlerinde Listeria riski nedeniyle 200g’lık paketlerin geri çağrıldığını açıkladı.

Ürünler, mavi renkli ambalajda ve şeffaf üst kısma sahip. New York’un Maspeth kentindeki Bally Produce Corp ve Middletown’daki DA TANG Süpermarketi’nde satışa sunuldu.

LLK Trading’in ürünlerinde de FDA’nın yaptığı rutin testlerde Listeria monocytogenes’e rastlandı. Bu ürünlerin de iade edilmesi ve tüketilmemesi gerektiği bildirildi. Firma, bilgi almak isteyen tüketiciler için 908-290-3061 numaralı hattı kullanıma açtı.

Her iki geri çağırma kapsamında şu ana kadar herhangi bir hastalık bildirimi yapılmadı. Ancak FDA, özellikle hamile bireyler, bebekler, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olanlar için Listeria'nın ciddi ve hatta ölümcül enfeksiyonlara yol açabileceği uyarısında bulundu.