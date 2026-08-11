Clemson Üniversitesi öğrencileri ve BMW, günlük şehir içi kullanımda harcadığından daha fazla elektrik enerjisi üretebilen "Luminetta" adlı prototip otomobili geliştirdi. Güneş panelleriyle donatılan araç, günlük kısa mesafe ulaşımlarda şebeke elektriğine ihtiyaç duymadan sürüş imkânı sunuyor. ARAÇ HARCADIĞINDAN FAZLA ENERJİYİ NASIL ÜRETİYOR? 550 kilogram ağırlığındaki prototipin gövdesinde 1.700'den fazla özel güneş hücresi yer alıyor. Farklı şehirlerin güneş açılarıyla yapılan simülasyonlarda araç, günlük 20 kilometrelik şehir içi rotada tükettiği enerjinin yaklaşık 2,5 katını üretti. Gün boyunca depolanan güneş enerjisi, araca her gün ortalama 50 kilometre ek sürüş menzili kazandırıyor. TASARIMDA HANGİ TEKNİK DETAYLAR ÖNE ÇIKIYOR? Aracın aerodinamik yapısında "kutu balığı" formundan ilham alındı. Karbon fiber, alüminyum ve 3D yazıcıyla üretilen hibrit şasi aracın ağırlığını azaltırken; rejeneratif frenleme ve akıllı tork dağıtımı sürüş sırasındaki enerji kaybını en aza indiriyor. Gövdedeki güneş hücreleri, binaların veya ağaçların oluşturduğu gölge alanlarda bile elektrik üretmeye devam edebiliyor.

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