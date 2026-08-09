ABD'deki Clemson Üniversitesi öğrencileri, otomotiv devi BMW'nin desteğiyle geliştirdikleri deneysel elektrikli araç "Luminetta" ile sürdürülebilir ulaşımda çığır açan bir başarıya imza attı.

"Deep Orange 17" projesi kapsamında tasarlanan ve hafif yapısıyla öne çıkan iki kapılı prototip, günlük şehir içi kullanım senaryolarında tükettiği elektrikten daha fazlasını üretebilmesiyle dikkat çekiyor.

Kutu balığından esinlenilen aerodinamik tasarımı ve sadece 550 kilogramlık ağırlığı sayesinde maksimum verimlilik sunan araç, gövdesine entegre edilmiş 1.700'den fazla güneş hücresi barındırıyor.

GÖLGEDE BİLE ENERJİ TOPLUYOR

Gölgede kalsa bile enerji toplamaya devam edebilen bu özel paneller; park halinde ya da seyir halindeyken bataryayı şarj ediyor. Gerçekleştirilen simülasyonlarda, günlük 20 kilometrelik rutin kullanımda aracın harcadığı enerjinin yaklaşık 2,5 katını ürettiği ve sürücüsüne günlük ortalama 50 kilometre ek menzil sağladığı tespit edildi.

Geleneksel uzun yolculuklardan ziyade şehir içi kısa mesafe ulaşımlar için tasarlanan Luminetta; gelişmiş telemetri ekranı, Apple CarPlay ve Android Auto gibi modern teknolojileri de bünyesinde barındırıyor. Clemson Üniversitesi Uluslararası Otomotiv Araştırmaları Merkezi'nde bir araştırma platformu olarak geliştirilmeye devam edecek olan prototipin, ilk kez CES 2027 fuarında vitrine çıkarılması planlanıyor.