''Pembe Kurdele” hareketinin öncülerinden olan Tülin Şahin, sağlık sorunlarıyla gündeme geldi. Göğsünde kanser riski taşıyan bir tümör tespit edilen ünlü model, geçtiğimiz gün ameliyat masasına yattı. Operasyon sonrası yaptığı açıklama ise hem hayranlarını rahatlattı hem de dikkat çekti.

SONUÇLARI BEKLİYOR

Geçirdiği operasyonun ardından hastane odasından paylaşım yapan Tülin Şahin, sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Ünlü model, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Ameliyat oldum. İyiyim, çok şükür. Şimdi patoloji sonuçlarını bekliyoruz. Erken teşhis hayat kurtarır.”

ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Uzun yıllardır meme kanseri konusunda farkındalık çalışmaları yapan Tülin Şahin, yaşadığı süreci daha önce de takipçileriyle paylaşmıştı. Kontroller sırasında göğsünde şüpheli bir kitle tespit edildiğini açıklayan Şahin, doktorlarının önerisiyle ameliyat kararı aldığını duyurmuştu.

''AYNI GERÇEKLE BEN DE KARŞILAŞTIM''

Ünlü model, operasyon öncesinde yaptığı açıklamada, yıllardır savunduğu erken teşhisin önemini bu kez bizzat yaşadığını ifade etmişti. Şahin, “Yıllardır kadınlara erken teşhisin hayat kurtardığını anlatıyorum. Aynı gerçekle ben de karşılaştım” sözleriyle dikkat çekmişti.

GÖZLER SONUÇLARA ÇEVRİLDİ

Tülin Şahin’in ameliyat sonrası sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kesin sonuçların yapılacak patoloji incelemesinin ardından netleşeceği belirtildi.

Ünlü modelin paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, hayranlarından da destek mesajları yağdı.