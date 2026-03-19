Başarılı kariyeriyle adından söz ettiren Tülin Şahin’den hayranlarını üzen haber geldi. Meme kanseri farkındalığı konusunda aktif çalışmalarıyla bilinen ünlü modelin göğsünde riskli bir kitle tespit edildiği ve önümüzdeki günlerde ameliyat olacağı açıklandı.

''AYNI GERÇEKLE BEN DE KARŞILAŞTIM''

Yıllardır Pembe Kurdele hareketinin öncülerinden olan Şahin'in yaşadığı gelişme kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Sağlık durumuyla ilgili konuşan ünlü model, erken teşhisin önemine dikkat çekti:

“Yıllardır kadınlara erken teşhisin hayat kurtardığını anlatıyorum. Aynı gerçekle ben de karşılaştım” diyen Şahin, birçok kadının sağlık sorunlarını açıklamaktan çekindiğini vurguladı.

''KADINLAR KORKUYOR''

Kadınların yaşadığı kaygılara da değinen Şahin, “İşini kaybetmekten ya da kadınlığına dair yanlış yorumlar yapılmasından korkuyorlar. Eğer benim bunu açıkça paylaşmam bir kadının bile doktora gitmesine vesile olursa bu benim için çok kıymetli” ifadelerini kullandı.

AMELİYAT OLACAK

Yaşadığı zorlu sürece rağmen farkındalık mesajı vermeye devam eden Tülin Şahin’in önümüzdeki günlerde ameliyat olacağı öğrenildi. Ünlü modelin açıklamaları, erken teşhisin hayati önemini bir kez daha gündeme taşıdı ve şu sözleri söyledi:

