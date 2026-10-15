Bazı peynirler düşük tuz oranlarıyla öne çıkarken bazıları ise günlük tuz tüketimini önemli ölçüde artırabiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın TÜRKOMP Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı'ndaki değerler, peynir çeşitleri arasındaki dikkat çekici farkları ortaya koyuyor. İşte kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan peynirlerin tuz oranları...

ERZİNCAN TULUM PEYNİRİ 100 gramında 1,23 gram tuz bulunuyor. Kendine özgü aroması ve ufalanan yapısıyla bilinen Erzincan tulum peyniri, listedeki en düşük tuz oranına sahip çeşit olarak öne çıkıyor. 1 / 11 MERSİN ÇÖKELEĞİ 100 gramında 1,31 gram tuz bulunuyor. Genellikle peynir altı suyundan elde edilen çökelek, hafif yapısı ve farklı tariflerde kullanılabilmesiyle tercih ediliyor. 2 / 11 ÇORUM ÇÖKELEĞİ 100 gramında 1,56 gram tuz bulunuyor. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan Çorum çökeleği, kahvaltılarda ve hamur işlerinde kullanılan yöresel süt ürünleri arasında bulunuyor. 3 / 11 TAZE KAŞAR PEYNİRİ 100 gramında 1,62 gram tuz bulunuyor. Yumuşak dokusu ve kolay eriyen yapısıyla bilinen taze kaşar, tostlardan kahvaltı tabaklarına kadar pek çok yerde tüketiliyor. 4 / 11 Günün Trend Haberleri YARIM YAĞLI BEYAZ PEYNİR 100 gramında 1,96 gram tuz bulunuyor. Yağ oranı azaltılmış beyaz peynirler, kahvaltılarda sıkça tercih ediliyor. Ancak yağ miktarının düşük olması, ürünün mutlaka az tuzlu olduğu anlamına gelmiyor. 5 / 11 ESKİ KAŞAR PEYNİRİ 100 gramında 2,42 gram tuz bulunuyor. Uzun süre olgunlaştırılan eski kaşar, sert dokusu ve yoğun aromasıyla taze kaşardan ayrılıyor. 6 / 11 EDİRNE BEYAZ PEYNİRİ 100 gramında 2,92 gram tuz bulunuyor. Trakya'nın geleneksel peynirlerinden biri olan Edirne beyaz peyniri, salamurada olgunlaştırılmasıyla kendine özgü lezzetini kazanıyor. 7 / 11 EZİNE PEYNİRİ 100 gramında 3,04 gram tuz bulunuyor. Çanakkale yöresiyle özdeşleşen Ezine peyniri, koyun, keçi ve inek sütünden üretilen geleneksel bir peynir çeşidi olarak biliniyor. 8 / 11 TAM YAĞLI BEYAZ PEYNİR 100 gramında 3,20 gram tuz bulunuyor. Türkiye'de en çok tüketilen peynir çeşitlerinden biri olan tam yağlı beyaz peynirin tuz miktarı, salamura süresine ve üreticiye göre değişebiliyor. 9 / 11 İZMİR TULUM PEYNİRİ 100 gramında 3,83 gram tuz bulunuyor. Sert yapısı ve yoğun aromasıyla tanınan İzmir tulum peyniri, listedeki yüksek tuz oranına sahip çeşitler arasında yer alıyor. 10 / 11 VAN OTLU PEYNİRİ 100 gramında 5,01 gram tuz bulunuyor. İçeriğindeki yöresel otlarla diğer peynirlerden ayrılan Van otlu peyniri, karşılaştırmadaki en yüksek tuz oranına sahip çeşit olarak dikkat çekiyor. Not: Tuz değerleri TÜRKOMP veri tabanındaki belirli ürün örneklerine aittir. Aynı peynirin tuz oranı markaya, üretim yöntemine ve olgunlaştırma süresine göre değişebilir. 11 / 11

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