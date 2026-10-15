Bazı peynirler düşük tuz oranlarıyla öne çıkarken bazıları ise günlük tuz tüketimini önemli ölçüde artırabiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın TÜRKOMP Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı'ndaki değerler, peynir çeşitleri arasındaki dikkat çekici farkları ortaya koyuyor. İşte kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan peynirlerin tuz oranları...

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