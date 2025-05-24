Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kredi Garanti Fonu’nu (KGF) önemsediğini belirterek, “Bu noktada adım atıp, KGF’den tulumbaya suyu dökmekte fayda var ki hareketlensin” dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Anadolu Ajansı aracılığıyla açıklama yapıp 17.5 milyar lirası işletme, 7.5 milyar lirası yatırım amaçlı olmak üzere toplam 25 milyar lira KGF kredisi açıkladı. Ancak müjde diye açıklanan bu tutar geçen yılki KGF garantilerinin bile altında kaldı. Geçen yıl 31 milyar 327 milyon lira KGF kefaleti verilmişti. Bankacı kökenli CHP Milletvekili Cevdet Akay, açıklanan tutarın piyasadaki yoğun talebin çok çok altında kaldığını belirtirken KGF kredilerinin gerçek ihtiyaç sahiplerine gitmediğini söyledi.

HATIR TELEFONLARI GİDİYOR

KGF kredilerinin bankalarla hatırlı müşterilerin işine yaradığını, kaynağa asıl ihtiyacı olan firmaların ise banka şubelerinden eli boş döndüğünü belirten Akay, şu değerlendirmeleri yaptı: “Bu yönde bize de sürekli aktarılan çok fazla şikayet var. Bu krediler ağırlıkla kamu bankaları aracılığıyla dağıtıldığı için siyasi yönlendirmelere de açık risk oluşturuyor. Bu kredilerin faizi de öyle çok düşük değil. Bu desteğin gerçek amacına uygun olarak ve daha düşük maliyetlerle sağlanması gerekir. Yoksa tulumbaya koyduğunuz su gerçek ihtiyacı olan firmalara gitmiyor.”

Konuya ilişkin bilgi veren bir bankacı da özellikle kamu bankaları üzerinden dağıtılan KGF’lerde siyasi baskıların çok etkili olduğunu savundu. İktidara yakın firmaların bu güçlerini kullanarak KGF kredilerine daha kolay ulaştığını ifade eden bankacı, “Siyasetçiler bankanın tepe yönetimine, hatta şube müdürüne direkt telefon açıp hatırlı müşteriye KGF kredisi verilmesini istediğinde akan sular duruyor. Ne yazık ki bu tür hatır telefonlarını çokça duyuyoruz” dedi.

KGF sistemi böyle işliyor

KGF sistemi, teminat sorunu yaşayan, küçük desteklerle üretimde ya da ticarette kalabilecek firmalara kamu kaynakları üzerinden destek sağlamak amacıyla kuruldu. Örneğin 1 milyon lira kredi kullanılacaksa 800 bin lirasına KGF tarafından kefalet sağlanıyor, 200 bin lirasını banka veriyor. 1 milyon lira batarsa banka sadece 200 bin lira kaybetmiş oluyor. KGF destekli krediler yaklaşık yüzde 50 faizle, işletme amaçlıysa 5 yıl, yatırım amaçlıysa 10 yıl vadeyle veriliyor. KGF ile bugüne kadar 1 milyon 476 bin 400 işletmeye 1 trilyon 34 milyar 300 milyon liralık kredi verildi. Kefalet hacmi ise 863 milyar 200 milyon lira oldu.

Mehmet Tahtasız

‘KGF kredileri istismar edildi’

KGF kefaletli kredi paketleri, reel sektör için umut olsa da, geçmiş deneyimler kredilerin ciddi şekilde istismar edildiğini ortaya koyuyor. Vakıfbank’ın KGF kefaletiyle verilen ancak geri ödenmeyen krediler nedeniyle, Sayıştay raporlarında ortaya çıkan 64 milyon TL’lik zararını hatırlatan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, “İpotek ya da kefil almaları gerekirken bazı firmalara ültimatom geçilmiş, ülkenin parasını hiç etmişler. Eşe dosta kefilsiz, ipoteksiz milletin parasını peşkeş çekmişler” dedi. Tahtasız, SÖZCÜ’ye yaptığı değerlendimede geçen yıl verilen 31 milyar lira KGF kefaletine işaret ederek, “Gördük ki, eksik işlemler nedeniyle geri dönmeyen çok kredi var. Oysa, finansmana gerçekten ihtiyacı olan, kriz nedeniyle mücbir sebeplerden dolayı sıkıntı yaşayan esnafa öncelik tanınması gerekiyor” diye konuştu.

Reel sektördeki gözlemlerini aktaran ekonomist Erol Taşdelen de KGF kredilerinin çok fazla istismar edildiğini söyleyerek, “Bu saatten sonra KGF sadece firmalara umut olur ama çözüm olmaz o eşik çoktan aşıldı ama adı konmadı ani duruş yaşanıyor” dedi.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK