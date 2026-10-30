Ohio'da bulunan özel liberal sanatlar okulu Oberlin Koleji ve Konservatuvarı'nda görev yapan 64 yaşındaki profesör Pipo Nguyen-Duy ile 56 yaşındaki eşi Tran Thi Phong, kampüs dışındaki evlerinde silahla vurularak hayatını kaybetti

Oberlin Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, çarşamba sabahı meydana gelen olayın ardından profesörün oğlu Daniel Jones'un cinayetlerle bağlantılı suçlamalar kapsamında tutuklandığı bildirildi.

Polis tarafından yayımlanan resmi açıklamada, eve giren ekiplerin kurbanların cansız bedenlerine farklı katlarda ulaştığı belirtilerek, "Erkek kurban konutun birinci katında, kadın kurban ise ikinci katında bulundu. Her iki kurbanda da çok sayıda kurşun yarası vardı" denildi.

BİR DE ARACINI YAKMIŞ

Kurbanların cesetlerinin bulunmasından yaklaşık 90 dakika önce polis ekipleri, Oberlin Koleji yerleşkesindeki bir otoparkta çıkan araç yangınını söndüren itfaiyecilere destek vermek üzere kampüse çağrıldı.

Yanan aracın ruhsat sahibinin şüpheli Jones olduğu tespit edildi. Yerel saatle 10.19'da bir mahalle sakininin kapısında "ıslak ve paspal giyimli bir erkek" gördüğünü ihbar etmesi üzerine adrese intikal eden ekipler, Jones'u herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan gözaltına aldı.

Perşembe günü yapılan güncellemede polis, hayatını kaybeden kadının şüphelinin üvey annesi olduğunu açıkladı.

DURUŞMASI DA OLAY OLDU

Perşembe günü öğleden sonra ilk duruşmasına çıkarılan Jones, el ve ayak bileklerinden kelepçeli şekilde adliye görevlileri tarafından salona taşındı.

Savcı Zachary Simonoff mahkemede yaptığı konuşmada, şüphelinin gittiği ev sahibinden internette yayımlamak üzere videosunu çekmesini talep ettiğini belirterek şöyle konuştu:

"Kadına polisin dahil olmasını istemediğini söyledi. Videoda kendisini Asia Nguyen-Duy olarak tanıtıyor ve bir tarikattan kaçtığını söylüyor. Ayrıca 'Yaptığım her şeyi kendi irademle yaptım ve tüm sorumluluğu üstleniyorum' diyor"

Polis raporunu okuyan Simonoff, şüphelinin ilk temas sırasında ekiplere "ailesini öldürdüğünü" itiraf ederek babasının adresini verdiğini ve polislerin olay yerine ulaştığında evin geneline yayılmış kan izleri ile ateşli silah yarası sonucu ölmüş iki kişiyi bulduğunu kaydetti.

Yüzünde kesikler, el ve kolunda yaralar bulunan şüphelinin cinayette kullandığı iddia edilen silahın henüz bulunamadığı açıklandı.

Savcı ayrıca polisin Jones'un Oregon'daki annesiyle irtibata geçtiğini, annenin yetkililere oğlunun psikotik olduğunu ve ilaca ihtiyaç duyduğunu aktardığını belirtti.

SAVUNMASI YOK

Birden fazla cinayet, kasten ağır yaralama ve delilleri karartma suçlamalarıyla hakim karşısına çıkan Jones, duruşmada bir savunma yapmadı.

Savcı Simonoff, Jones'un mahkeme tarafından atanan avukatı Jenifer Berki Merril ile mutabık kaldıkları 1,5 milyon dolarlık kefalet talebini iletti.

Oberlin Belediye Mahkemesi Yargıcı Farah L. Emeka, "suçlamaların son derece ağır niteliği göz önüne alındığında" kefaleti 3 milyon dolar olarak belirledi.

Davanın bir sonraki aşamada iddianame oylaması amacıyla Lorain County Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki büyük jüriye sunulacağı, saldırının gerekçesine dair soruşturmanın ise sürdüğü açıklandı.

Oberlin Koleji Başkanı Carmen Twillie Ambar, çarşamba günü öğrenci ve çalışanlara yönelik bir açıklama yayımlayarak polisin yürüttüğü soruşturma kapsamında kampüste geçici olarak sığınma emri verildiğini duyurdu.