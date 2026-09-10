Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sürerken Moskova ile NATO arasındaki gerilimde tansiyon yükseldi. Rusya, NATO'nun özellikle kuzey sınırları ve Arktik bölgesindeki askeri faaliyetlerinin doğrudan tehdit oluşturduğunu savundu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, gerektiğinde bu tehditleri ortadan kaldırmak için "tüm askeri teknik araçların" kullanılabileceğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Komi Cumhuriyeti'nin başkenti Sıktıvkar'da düzenlediği haftalık basın toplantısında NATO'nun Rusya sınırları yakınlarındaki faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"UZUN SÜRELİ ÇATIŞMAYA HAZIRLANIYORLAR"

NATO'nun askeri kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalarının yalnızca caydırıcılık amacı taşımadığını öne süren Zaharova, ittifakın Rusya ile potansiyel olarak uzun süreli bir çatışmaya hazırlandığını iddia etti.

Arktik bölgesinin NATO ülkelerinin faaliyetleri nedeniyle Rusya ile Batı arasında yeni bir jeopolitik mücadele alanına dönüştüğünü savunan Zaharova, ittifakın bölgede askeri üstünlük elde etmeye çalıştığını ileri sürdü.

RUSYA'DAN "TÜM ASKERİ ARAÇLAR" MESAJI

Rusya'nın kuzey sınırlarının yakınında yoğun askeri hazırlıkların yürütüldüğünü söyleyen Zaharova, geniş çaplı tatbikatların gerçekleştirildiğini ve NATO'nun askeri yapılanmasına yeni unsurlar eklendiğini belirtti.

Zaharova, NATO'nun mevcut planlarının "sınırlı caydırıcılıktan Rusya ile potansiyel olarak uzun süreli bir çatışmaya hazırlık aşamasına geçildiğini" gösterdiğini savundu.

Bu faaliyetlerin Rusya'nın güvenliği açısından doğrudan tehdit oluşturduğunu belirten Zaharova, "Rusya, gerektiğinde tehditleri ortadan kaldırmak için tüm askeri teknik araçlarını kullanmaya hazır" ifadelerini kullandı.

ZELENSKİY'E "HAVA TERÖRÜ" SUÇLAMASI

Zaharova'nın gündeminde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de vardı. Zelenskiy'nin Rus sivil havacılığına yönelik daha önce yaptığı açıklamalara değinen Zaharova, bunları "şantaj ve hava terörünün devlet düzeyinde meşrulaştırılması" olarak nitelendirdi.

Zaharova ayrıca Kiev yönetimine bu konuda destek veren ülkeleri de "suç ortaklığıyla" itham etti.

TAHIL KORİDORU AÇIKLAMASI

Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na da değinen Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un anlaşmaya geri dönülmesinin kabul edilemez olduğu yönündeki açıklamasını hatırlattı.

Anlaşmanın öngörüldüğü şekilde uygulanmadığını savunan Zaharova, süreçten yalnızca Batılı ülkelerin kazançlı çıktığını öne sürdü.