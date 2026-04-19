Otomobil teknolojilerinin sunduğu ve özellikle kış aylarında vazgeçilmez bir konfor öğesi haline gelen koltuk ısıtma sistemleri, modern çağın üreme sağlığı üzerindeki yeni tehdidi olarak tartışılıyor.

Yabancı literatürde yapılan bilimsel araştırmalar ve üroloji uzmanlarının uyarıları, bu sistemlerin uzun süreli kullanımının erkeklerde sperm kalitesini ciddi oranda düşürebileceğini ortaya koyuyor.

KOLTUK ISITICILARI TESTİS SICAKLIĞINI NORMALİN ÜSTÜNE ÇIKARTIYOR

Almanya'daki Giessen Justus Liebig Üniversitesi tarafından yürütülen ve tıp dünyasında geniş yankı uyandıran bir çalışma, koltuk ısıtma sistemlerinin termal etkisini gözler önüne serdi.

Araştırmada, koltuk ısıtıcılarının sadece 90 dakikalık kullanımda testis sıcaklığını ortalama 37,3°C seviyesine çıkardığı, bazı deneklerde ise bu ısının 40°C sınırına dayandığı tespit edildi. Sağlıklı bir sperm üretimi için bu bölgenin vücut sıcaklığından yaklaşık 2-3°C daha düşük kalması gerektiği biliniyor.

SPERMİN DNA YAPISI BOZULUYOR

Alman ürolog Dr. Herbert Sperling, uzun süreli sürüşlerde koltuk ısıtmanın testisler üzerinde bir "fırınlama" etkisi yarattığı konusunda uyarılarda bulunuyor. Sperling'e göre, testislerin vücut dışında (skrotumda) bulunmasının temel nedeni olan doğal soğutma mekanizması, dışarıdan gelen yapay ısı kaynağı ile devre dışı kalıyor.

3 AY İÇİNDE ESKİ SAĞLIĞINA KAVUŞUYOR

Bu durum; sperm sayısında azalma, hareketlilik kaybı ve daha da kritiği spermin DNA yapısında bozulmalara yol açabiliyor.

Ancak uzmanlar sperm yenilenme döngüsünün yaklaşık 72 gün olduğunu belirtti. Isı kaynağı kesildiğinde sperm kalitesi genellikle 3 ay içinde eski formuna kavuşabiliyor.