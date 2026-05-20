Kartpostalları aratmayan sokakları, tarihi atmosferi ve doğayla iç içe görüntüleriyle Avrupa’nın en güzel 30 kasabası belli oldu. Araştırma şirketi tarafından hazırlanan listede mimari yapı, doğal güzellik, kültürel miras, yaşam kalitesi ve ziyaretçi deneyimi gibi birçok kriter değerlendirildi. Fransa’dan Norveç’e, İtalya’dan Portekiz’e kadar birçok ülkeden kasabanın yer aldığı sıralamada Türkiye’den yalnızca Bursa’nın Gölyazı Mahallesi listeye girmeyi başardı.
GÖLYAZI AVRUPA’NIN EN GÜZEL 10 KASABASI ARASINDA
Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı olan ve Uluabat Gölü kıyısında bulunan Gölyazı, listede 10’uncu sırada yer aldı. Tarihi taş evleri, dar sokakları ve göl manzarasıyla dikkat çeken kasaba, özellikle fotoğraf tutkunlarının uğrak noktaları arasında gösteriliyor.
Evliya Çelebi’nin “Ruhaniyetli bir şehir” sözleriyle anlattığı Bursa’nın en özel noktalarından biri olan Gölyazı, sakin atmosferi ve doğal güzelliğiyle ziyaretçilerine adeta zamanın durduğu hissini yaşatıyor. Bölge, yağışlı dönemlerde yükselen göl sularının evlerin önüne kadar ulaşması nedeniyle “Küçük Venedik” olarak da anılıyor.
DÖRT MEVSİM AYRI GÜZELLİK SUNUYOR
Gölyazı özellikle ilkbahar ve yaz aylarında yoğun ziyaretçi ağırlıyor. Ancak kış aylarında sisle birleşen göl manzarası ve tarihi dokusuyla farklı bir görsel şölen sunuyor. Gün batımında ortaya çıkan manzaralar ise kasabayı Avrupa’nın en etkileyici rotalarından biri haline getiriyor.
Bölgedeki tarihi kiliseler, yüzlerce yıllık taş yapılar ve göl üzerindeki balıkçı tekneleri Gölyazı’nın eşsiz atmosferini tamamlıyor. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken kasaba, son yıllarda sosyal medyada da sıkça paylaşılan destinasyonlar arasında yer alıyor.
AVRUPA’NIN EN GÜZEL 30 KASABASI LİSTESİ
30. Gura Humorului / Romanya
29. Kotor / Karadağ
28. Ohrid / Makedonya
27. Monsanto / Portekiz
26. Zalipie / Polonya
25. Sint-Martens-Latem / Belçika
24. Riquewihr / Fransa
23. Saint-Cirq-Lapopie / Fransa
22. Porvoo / Finlandiya
21. Koprivştitsa / Bulgaristan
20. Sopron / Macaristan
19. Reine / Norveç
18. Bernkastel-Kues / Almanya
17. Quedlinburg / Almanya
16. Marianske-Lazne / Çekya
15. Vlkolinec / Slovakya
14. Piran / Slovenya
13. Setenil de las Bodegas / İspanya
12. Visby / İsveç
11. Soglio / İsviçre
10. Gölyazı / Türkiye
9. Rovinj / Hırvatistan
8. Lefkara / Kıbrıs
7. Hindeloopen / Hollanda
6. Lech / Avusturya
5. Conwy / Galler
4. Procida / İtalya
3. Civita di Bagnoregio / İtalya
2. Berat / Arnavutluk
1. Kilkenny / İrlanda