Kartpostalları aratmayan sokakları, tarihi atmosferi ve doğayla iç içe görüntüleriyle Avrupa’nın en güzel 30 kasabası belli oldu. Araştırma şirketi tarafından hazırlanan listede mimari yapı, doğal güzellik, kültürel miras, yaşam kalitesi ve ziyaretçi deneyimi gibi birçok kriter değerlendirildi. Fransa’dan Norveç’e, İtalya’dan Portekiz’e kadar birçok ülkeden kasabanın yer aldığı sıralamada Türkiye’den yalnızca Bursa’nın Gölyazı Mahallesi listeye girmeyi başardı.

GÖLYAZI AVRUPA’NIN EN GÜZEL 10 KASABASI ARASINDA

Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı olan ve Uluabat Gölü kıyısında bulunan Gölyazı, listede 10’uncu sırada yer aldı. Tarihi taş evleri, dar sokakları ve göl manzarasıyla dikkat çeken kasaba, özellikle fotoğraf tutkunlarının uğrak noktaları arasında gösteriliyor.

Evliya Çelebi’nin “Ruhaniyetli bir şehir” sözleriyle anlattığı Bursa’nın en özel noktalarından biri olan Gölyazı, sakin atmosferi ve doğal güzelliğiyle ziyaretçilerine adeta zamanın durduğu hissini yaşatıyor. Bölge, yağışlı dönemlerde yükselen göl sularının evlerin önüne kadar ulaşması nedeniyle “Küçük Venedik” olarak da anılıyor.

DÖRT MEVSİM AYRI GÜZELLİK SUNUYOR

Gölyazı özellikle ilkbahar ve yaz aylarında yoğun ziyaretçi ağırlıyor. Ancak kış aylarında sisle birleşen göl manzarası ve tarihi dokusuyla farklı bir görsel şölen sunuyor. Gün batımında ortaya çıkan manzaralar ise kasabayı Avrupa’nın en etkileyici rotalarından biri haline getiriyor.

Bölgedeki tarihi kiliseler, yüzlerce yıllık taş yapılar ve göl üzerindeki balıkçı tekneleri Gölyazı’nın eşsiz atmosferini tamamlıyor. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken kasaba, son yıllarda sosyal medyada da sıkça paylaşılan destinasyonlar arasında yer alıyor.

AVRUPA’NIN EN GÜZEL 30 KASABASI LİSTESİ

30. Gura Humorului / Romanya

29. Kotor / Karadağ

28. Ohrid / Makedonya

27. Monsanto / Portekiz

26. Zalipie / Polonya

25. Sint-Martens-Latem / Belçika

24. Riquewihr / Fransa

23. Saint-Cirq-Lapopie / Fransa

22. Porvoo / Finlandiya

21. Koprivştitsa / Bulgaristan

20. Sopron / Macaristan

19. Reine / Norveç

18. Bernkastel-Kues / Almanya

17. Quedlinburg / Almanya

16. Marianske-Lazne / Çekya

15. Vlkolinec / Slovakya

14. Piran / Slovenya

13. Setenil de las Bodegas / İspanya

12. Visby / İsveç

11. Soglio / İsviçre

10. Gölyazı / Türkiye

9. Rovinj / Hırvatistan

8. Lefkara / Kıbrıs

7. Hindeloopen / Hollanda

6. Lech / Avusturya

5. Conwy / Galler

4. Procida / İtalya

3. Civita di Bagnoregio / İtalya

2. Berat / Arnavutluk

1. Kilkenny / İrlanda