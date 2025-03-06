Polonya merkezli bir suç örgütünün finansal operasyonlarını yöneten 30 yaşındaki Kralka, uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama ve şiddet olaylarıyla suçlanıyordu. Kralka’nın suç dünyasına girişi, eski erkek arkadaşının polis tarafından öldürülmesinin ardından başladı. 2018 yılında bir uyuşturucu çetesinde hızla yükselen Kralka, örgütün diğer üyelerinin tutuklanması sonrası çetenin mali işlerini devraldı.

Yetkililere göre, ilk icraatlarından biri büyük çaplı uyuşturucu ticaretine aracılık etmek oldu. Kralka’nın, 65 kilogramdan fazla kokain ve esrar kaçırmak, firardaki çete üyelerine yardım etmek ve rakip futbol taraftar gruplarıyla çatışmalar düzenlemek gibi suçlara karıştığı belirtiliyor.

INTERPOL KIRMIZI BÜLTENLE ARADI

2019 yılında Polonya polisinin düzenlediği operasyonla çetenin büyük kısmı çökertilirken, Kralka izini kaybettirdi. Altı yıl boyunca kaçmayı başaran çete lideri, Interpol’ün en çok arananlar listesine alındı. Yetkililer, Kralka’nın sık sık kimlik değiştirdiğini ve farklı ülkelerde sahte belgelerle yaşadığını belirtti. Ancak kaçışı, Slovakya’da yapılan bir operasyonla sona erdi.

CEZASI NİSPETEN HAFİF TUTULDU

Kralka, uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama suçlarından yargılandı ve 10 yıl hapis ile yaklaşık 21 bin Sterlin para cezasına çarptırıldı. Savcılar, çetenin şiddet olaylarına da karıştığını, rakip taraftar gruplarına bıçak ve palalarla saldırılar düzenlediğini açıkladı.

Mahkeme sürecinde Kralka’nın örgüt içinde liderlik yaptığına dair güçlü kanıtlar sunulmasına rağmen, hâkim cezayı nispeten hafif tuttu. Kararda, Kralka’nın çetenin ana yöneticisi olmadığı ve daha önceki lider Mariusz Z.’nin emirlerini yerine getirdiği yönündeki değerlendirme etkili oldu.