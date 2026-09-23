Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından geleceğin euro banknotlarının tasarımı konusunda düzenlenen kamuoyu anketine, Avrupa genelinde ve ötesinde toplam 9,96 milyon kişi katıldı.

Euro bölgesi nüfusunun yüzde 2,6'sının yer aldığı çalışmada, yanıtların üçte ikisinin 35 yaş altındaki bireylerden gelmesiyle tüm yaş gruplarında güçlü bir ilgi kaydedildi. Anket sonuçlarının euro bölgesi nüfusunu doğru şekilde temsil etmesini sağlamak amacıyla verilerin standart istatistiksel yöntemlerle analiz edileceği bildirildi.

ECB Başkanı Christine Lagarde, ortaya çıkan katılım rakamının Avrupalıların gelecekteki banknotlarına ne kadar büyük bir ilgi duyduğunu gösterdiğini belirtti. Lagarde, halkın yeniden tasarım sürecine katılmasıyla birlikte bir sonraki banknot serisinin hazırlanmasında önemli bir adım atıldığını vurguladı.

KARAR SÜRECİ VE GELECEK ADIMLAR

23 Temmuz ile 21 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen ankette, "Avrupa kültürü" ile "Nehirler ve kuşlar" temalarına dayalı olarak kısa listeye alınan 10 tasarım önerisi kamuoyunun görüşüne sunuldu. Eş zamanlı olarak, bağımsız bir araştırma şirketi tarafından euro bölgesindeki temsil niteliğine sahip bir örneklem grubuyla aynı sorular kullanılarak ayrı bir anket daha yürütüldü ve bu çalışmanın da son aşamasına gelindi.

Yürütülen iki anketin sonuçları, bağımsız Tasarım Yarışması Jürisi'nin tavsiyeleri ve teknik değerlendirmelerle birleştirilecek. Tüm bu veriler doğrultusunda ECB Yönetim Konseyi'nin, gelecekteki euro banknotlarının nihai tasarım konseptine ilişkin kararını 2026 yılı sonuna doğru vermesi bekleniyor.

Tasarım önerilerinin bireysel sonuçlarını bu aşamada açıklamayan ECB, kararın ardından her bir öneriye ilişkin geri bildirimleri ve ülke bazlı sonuçları içeren ayrıntılı bir rapor yayımlayacak.

YENİ BANKNOTLAR 2030'LARIN BAŞINDA DOLAŞIMA GİRECEK

Yönetim Konseyi'nin konsept kararının ardından seçilen tasarım, gerçek banknotlara dönüştürülmek üzere uyarlanacak ve geliştirilecek. Yeni banknotlar gelişmiş güvenlik özellikleri barındıracak; erişilebilirlik ile sürdürülebilirlik alanlarında iyileştirmeler içerecek.

Yeni serinin 2030'ların başından itibaren kademeli olarak dolaşıma girmesi planlanıyor. Halihazırda dolaşımda bulunan euro banknotları ise geçerliliğini korumaya devam edecek ve yeni serilerle birlikte kullanımda kalacak.