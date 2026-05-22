Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat, uzaktan bakıldığında neredeyse tek renkten oluşan bir şehir izlenimi veriyor. Geniş bulvarlar, dev anıtlar, büyük kamu binaları ve boş meydanlar beyaz mermer kaplı yapılarla çevrili. Bu nedenle şehir uzun süredir “Beyaz Mermer Şehir” olarak anılıyor.

Guinness World Records verilerine göre Aşkabat, dünyada en yoğun beyaz mermer kaplı bina alanına sahip şehir unvanını taşıyor. Şehirde toplam 4 milyon 513 bin 584 metrekarelik beyaz mermer kaplı alan bulunduğu belirtiliyor.

543 BİNA BEYAZ MERMERLE KAPLANDI

Wired’ın aktardığı bilgilere göre 2013 yılı itibarıyla Aşkabat’ta toplam 543 bina beyaz mermerle kaplandı. Özellikle şehir merkezindeki yapıların büyük bölümü tamamen beyaz cephelerden oluşuyor.

Bu mimari dönüşüm, Türkmenistan’ın bağımsızlığını kazanmasının ardından hız kazandı. Sovyet döneminden kalan eski yapıların yerine; geniş yollar, anıtlar, saraylar ve mermer kaplı kamu binaları inşa edildi. Böylece Aşkabat, modern ve gösterişli bir başkent imajıyla yeniden şekillendirildi. Bugün şehir, birçok gezgin ve araştırmacı tarafından “gerçeküstü” bir kent görünümüne sahip olarak tanımlanıyor.

Alem Eğlence Merkezi içerisinde yer alan kapalı dönme dolabın 47,6 metre yüksekliğinde olduğu belirtiliyor. Yapının yaklaşık 57 milyon sterline mal olduğu aktarılıyor.

Şehirdeki mimari anlayışın temelinde ise Türkmenistan’ın büyük, gösterişli ve benzersiz bir başkent oluşturma hedefi bulunuyor. Altın detaylı yapılar, geniş meydanlar, düzenli yollar ve dev anıtlar bu yaklaşımın en belirgin parçaları arasında yer alıyor.

ŞEHİR TARTIŞMALARIN ODAĞINDA

Aşkabat’ın mermerle kaplı görünümü turistik açıdan ilgi çekici bulunsa da şehirle ilgili çeşitli tartışmalar da gündeme geliyor. Wired’ın haberine göre büyük mimari dönüşüm sürecinde yerinden edilmeler, su tedariki sorunları ve aktif kullanılmayan büyük tesisler gibi konular eleştiri konusu oldu. Ayrıca Türkmenistan’ın sıkı vize politikaları nedeniyle ülkeye gelen turist sayısının sınırlı kaldığı ifade ediliyor.

Bu nedenle Aşkabat, bir yandan rekorlarla anılan gösterişli bir başkent olarak öne çıkarken diğer yandan ekonomik, sosyal ve siyasi tartışmaların merkezinde yer alıyor. Yine de şehir, dünyada benzeri az görülen mimarisiyle dikkat çekmeye devam ediyor.