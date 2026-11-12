Bakanlık tarafından hazırlanan yeni düzenleme kapsamında Türkiye genelindeki binalar her 5 yılda bir zorunlu yapısal denetimden geçirilecek. 1 Ocak 2027 tarihinde yürürlüğe girecek uygulamayla birlikte tamamlanmış yapılar da periyodik olarak kontrol edilecek.

5 YILDA BİR ZORUNLU MUAYENE YAPILACAK

Yeni sistemle birlikte yapılar için Bina Kimlik Sertifikası oluşturulacak. Bu sertifika kapsamında binaların ruhsat, iskan ve proje bilgileri dijital ortamda kayıt altına alınacak. Mevcut yapı stoğunun güvenliğini artırmayı hedefleyen uygulama, binaların inşa edildikten yıllar sonra bile takip edilmesini sağlayacak.

DENETİMLERDE NELER KONTROL EDİLECEK?

Teknik ekipler tarafından yapılacak incelemelerde binaların kat sayısı, tavan alanı ve dış cephe çıkma alanları tek tek ölçülecek. Denetim listesinde şu başlıklar yer alacak:

Kolonlara ve taşıyıcı sisteme müdahale edilip edilmediği

Yapıya kaçak kat eklenip eklenmediği

Taşıyıcı unsurlarda tehlikeli çatlakların bulunup bulunmadığı

Binanın onaylı ruhsatına uygun olup olmadığı

Yapının belirlenen amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı

ZEMİN KATLARDAKİ DÜKKANLAR MERCEK ALTINDA

Depremlerde ağır hasar ve yıkımlara yol açan yapısal müdahalelerin önlenmesi amacıyla ticari alanlara özel önem verilecek. Özellikle dükkanların bulunduğu zemin katlardaki kolonlar uzmanlar tarafından ayrıntılı olarak incelenecek. Taşıyıcı sistem bütünlüğünü bozan kesme veya daraltma işlemleri kayıt altına alınacak.

KURALLARA UYMAYAN BİNALARA NE OLACAK?

Yapılan kontrollerde projeye aykırı bir durum veya yapısal risk tespit edilmesi halinde hazırlanan rapor ilgili belediyeye ya da idareye iletilecek. İdare tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda riskin boyutuna göre bina için güçlendirme, mühürleme veya yıkım süreci başlatılacak.