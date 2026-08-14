Eğitim projeleri için Tanzanya'da bulunan Sybilla Ridmiller, 1991 yılında dinamitle balıkçılık gibi zararlı yöntemlerle tahrip edilen Chumbe Adası ve çevresindeki ekosistemi kendi imkanlarıyla koruma altına aldı. Ridmiller, Zanzibar yönetimiyle yürüttüğü görüşmeler sonucunda adayı ve çevresindeki 30 hektarlık resif alanını kapsayan bir deniz koruma bölgesi oluşturdu.

BÖLGE NASIL ÖZEL DENİZ PARKINA DÖNÜŞTÜ?

Girişim kapsamında bölgedeki kısıtlama kararlarını sahada uygulayabilmek amacıyla deniz şartlarını iyi bilen yerel balıkçılar korucu kadrosuna alındı. Bölgede yürütülen kaçak balıkçılık faaliyetleri engellenirken, mercan resifleri ve deniz çayırları tamamen korumalı statüye kavuşturuldu.

Koruma alanının finansal sürekliliğini sağlamak için adada güneş enerjisi ve yağmur suyu toplama sistemleriyle donatılmış ekolojik bir otel kuruldu. 1998 yılında başlayan ekoturizm faaliyetlerinden elde edilen gelirler, rezervin bakım masraflarına ve yerel toplulukların eğitilmesine aktarıldı.

KORUMA MODELİ VE EĞİTİM ÇALIŞMALARI NASIL İŞLİYOR?

Kurulan eko-otel ve eğitim merkezi sayesinde ada, kendi kendini finanse eden sürdürülebilir bir ekolojik modele kavuştu. Proje kapsamında bölgedeki okul çocukları ve öğretmenler adaya getirilerek deniz ekosistemi hakkında doğrudan sahada bilgilendirilmeye başlandı.

Ridmiller'in bireysel yatırımıyla başlayan süreç; doğal habitatın korunmasını, yerel halkın istihdam edilmesini ve doğa koruma faaliyetlerinin ekoturizmle finanse edilmesini sağlayan örnek bir modele dönüştü.