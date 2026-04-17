1500’lü yıllarda inşa edilen ve 1873’ten bu yana lüksün simgesi olan Villa d'Este, bugün sadece göl manzarasıyla değil, Avrupa'nın en iddialı şarap mahzenlerinden biriyle konuşuluyor. 2022 yılında başlayan radikal bir dönüşümle, otelin mahzenindeki etiket sayısı sadece dört yılda 300'den 12 bine, şişe sayısı ise 160 bine ulaştı.

Otelin üst katlarındaki zarafet ve sessizlik, yerini aşağıda matematiksel bir disipline bırakıyor.

Her şişe; üreticisi, rekoltesi ve stok durumuna göre titizlikle kodlanmış durumda. Yaz aylarında günde 120, yılda ise yaklaşık 40 bin şişe hareketi gerçekleşen mahzende, stok takibi tamamen otomatik sistemlerle yapılıyor.

Mahzenin en dikkat çekici özelliklerinden biri, şampanyayı istenen sıcaklığa getirmek için dakikada 1,5 derece soğutma yapabilen teknolojik sistem.

Bu devasa operasyonun arkasında, göreve geldiğinde henüz 30 yaşında olmayan Imola doğumlu Şarap Direktörü Alex Bartoli var. Bartoli; Cracco ve Enoteca Pinchiorri gibi prestijli duraklardan edindiği deneyimi Como Gölü’ne taşıyarak, burayı dünyanın sayılı şarap destinasyonlarından biri haline getirmeyi başardı.

Mahzenin "nadide eserler" bölümü, en deneyimli koleksiyonerleri bile heyecanlandıracak bir romana benziyor.

Château d'Yquem’in 1873’e kadar uzanan 100’den fazla farklı rekoltesi bu mahzenin başköşesinde yer alıyor.

1878 model bir Lafitte, 2000 yılına ait 6 litrelik bir Montrachet (Domaine de la Romanée-Conti) ve İtalya'nın gururu olan 15 litrelik devasa bir Masseto (2000), koleksiyonun sadece birkaçı.

Sassicaia’nın piyasaya çıkan ilk rekoltesi 1968 olarak bilinse de, bu mahzende 1962 ve 1967 yıllarına ait nadir şişeler bulunuyor.

SADECE LÜK DEĞİL, KEŞİF ODAKLI

Villa d'Este’nin mahzeni sadece pahalı etiketlere ev sahipliği yapmıyor. Bartoli’nin stratejisi, "açık artırma trendlerine" bakmaksızın, dünyanın daha az bilinen bölgelerinden gelen tutkulu üreticilere de yer açmak. Bu, misafirlere sadece bir içki değil, şarap dünyasındaki değişimleri gözlemleme şansı da sunuyor.