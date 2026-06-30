Süveyş Kanalı’nın açılmasının ardından Kızıldeniz’den Akdeniz’e geçen balon balığı, 2000’li yıllardan itibaren Yunanistan kıyılarında da görülmeye başladı. Özellikle Ege ve Girit çevresinde hızla yayılan tür, ekosistem üzerinde ciddi baskı oluşturuyor.

Yunanistan Tarım Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmelere göre balon balığı, güçlü çenesi ve dişleriyle balıkçı ağlarını parçalıyor, avlanan diğer balıkları ve kabukluları tüketiyor. Bu durum hem av verimini düşürüyor hem de balıkçı ekipmanlarında ciddi hasara yol açarak ekonomik kayıplara neden oluyor.

İLK KEZ PRİM DESTEKLİ MÜDAHALE BAŞLATILDI

Yunanistan Tarım ve Gıda Bakanlığı, istilacı türle mücadele kapsamında pilot bir proje başlatma kararı aldı. Buna göre yakalanan balon balığının kilosu başına 5,33 Euro destek ödemesi yapılacak.

Yetkililer, bu uygulamanın ülkede ilk kez hayata geçirildiğini ve özellikle Girit Adası gibi yoğun bölgelerde av baskısını artırmayı hedeflediğini belirtiyor.

TÜRKİYE MODELİ ÖRNEK ALINIYOR

Türkiye’de yıllardır uygulanan destekleme modeliyle balon balığı avcılığı teşvik edilmiş ve 2025 yılı itibarıyla yüz binlerce balığın ekosisteme zarar vermesi engellenmişti. Yunanistan’ın başlattığı yeni sistemin de benzer şekilde istilacı popülasyonu kontrol altına almayı amaçladığı ifade ediliyor.

ZEHİRLİ VE TEHLİKELİ BİR TÜR

Balon balığı, içerdiği toksinler nedeniyle insan tüketimine uygun değil ve yanlış tüketildiğinde ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Doğal avcısının olmaması nedeniyle hızla çoğalan tür, Akdeniz’de biyolojik dengeyi tehdit etmeye devam ediyor.

Yunan yetkililer, balıkçılığın yalnızca istilacı türlerle değil aynı zamanda artan mazot fiyatları, iklim krizi ve kaçak avcılık gibi sorunlarla da mücadele ettiğini vurguluyor. Balon balığına karşı alınan yeni önlemin bu çok yönlü baskı ortamında sektöre destek olması hedefleniyor.