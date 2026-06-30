Dünya genelinde milyonlarca insan 2026 yılını yaşarken, Himalayalar'ın eteklerindeki Nepal'de takvimler 2083 yılını gösteriyor. İlk bakışta bilim kurgu filmlerini andıran bu durum, ülkenin gelecekte yaşadığı anlamına gelmiyor. Bunun nedeni, Nepal'de günlük yaşamda yaygın olarak kullanılan Bikram Sambat takvimi.

2083 YILINDA YAŞAMAK NE ANLAMA GELİYOR?

Nepal'de kullanılan Bikram Sambat takvimi, Gregoryen takviminden yaklaşık 56-57 yıl ileride bulunuyor. Bu nedenle dünyanın büyük bölümünde 2026 yılı yaşanırken, Nepal'de 14 Nisan 2026 tarihinde 2083 yılına geçildi.

Ülkede resmi işlemlerden yerel kutlamalara kadar birçok alanda bu takvim kullanılıyor. Ancak uluslararası ilişkiler, seyahatler ve yabancı ülkelerle yapılan resmi yazışmalarda Gregoryen takvimi de kullanılmaya devam ediyor.

TAKVİM FARKI ZAMAN YOLCULUĞU DEĞİL

Uzmanlara göre Nepal'in 2083 yılında olması, ülkenin diğer ülkelerden onlarca yıl ileride olduğu anlamına gelmiyor. Fark sadece yılların hesaplanma yönteminden kaynaklanıyor.

Nepalliler için 2083 yılı, günlük yaşamın doğal bir parçası. Tatiller, resmi etkinlikler, bankacılık işlemleri ve birçok yerel organizasyon bu takvime göre planlanıyor.

BIKRAM SAMBAT TAKVİMİ ÜLKENİN KÜLTÜRÜNÜ YANSITIYOR

Bikram Sambat takvimi Nepal'in kültürel ve idari yapısında önemli bir yere sahip. Yerel ayların başlangıcı, dini bayramlar ve geleneksel kutlamalar bu takvime göre belirleniyor. Ülkede ayrıca Nepal Sambat ve bazı bölgelerde Tibet Budist geleneklerinden etkilenen farklı zaman hesaplama sistemleri de bulunuyor. Bu durum Nepal'in kültürel çeşitliliğinin bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

NEPAL'İN SAAT DİLİMİ DE DÜNYADAN FARKLI

Nepal'i ilginç kılan tek unsur takvimi değil. Ülke, dünyanın en sıra dışı saat dilimlerinden birini kullanıyor. Nepal Saati olarak bilinen sistem UTC+5:45'e göre çalışıyor. Böylece Nepal, komşusu Hindistan'ın kullandığı UTC+5:30 saat diliminden 15 dakika ileride yer alıyor. Örneğin UTC saatine göre saat 12.00 olduğunda Nepal'de saat 17.45'i gösteriyor.

45 DAKİKALIK SAAT DİLİMİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Nepal, mevcut saat dilimini 1986 yılında kabul etti. Bu düzenleme ile ülke, Hindistan saatinden 15 dakika ileriye geçti ve o tarihten bu yana yaz saati uygulamasına geçmeden aynı sistemi kullanmayı sürdürdü.

Bu küçük gibi görünen fark, uluslararası toplantılar, uçuşlar ve çevrim içi etkinliklerde dikkat edilmesi gereken önemli bir ayrıntı olarak öne çıkıyor.