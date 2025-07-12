İtalyan tamirci Andrea Marazzi, klasik bir Fiat Panda'yı alıp yeniden şekillendirerek otomotiv dünyasında daha önce eşi benzeri görülmemiş bir projeye imza attı. Sadece 20 inç (yaklaşık 50 cm) genişliğindeki aracı, “dünyanın en dar otomobili” unvanıyla gündemde.

1993 model klasik bir Fiat Panda’yı temel alan Marazzi, aracı adeta ince bir dilim gibi keserek kendi elleriyle baştan yarattı. Tüm süreci sosyal medya hesaplarında paylaşan 30 yaşındaki tamirci, yalnızca dikkat çekici bir tasarım değil, aynı zamanda mühendislik sınırlarını zorlayan bir yapı ortaya koydu.

HER ŞEY BİR FİKİRLE BAŞLADI

Andrea, aracın dönüşüm sürecini şu sözlerle özetledi:

“Her şey bir fikirle başladı. Hayal gücü, sabır ve günlerce süren çalışmayla, daha önce kimsenin yapmadığı bir şeyi inşa ettik: Dünyanın en sıkı Panda’sı. Artık bu sadece bir fikir değil, çalışır halde gerçek bir otomobil.”

Tasarım aşaması boyunca kaynak, kesim ve sayısız denemeden geçen araç, orijinal Fiat Panda'nın çoğu karakteristik öğesini hala taşıyor. Marazzi, aracın iç mekanını da orijinal kumaş ve malzemelerle korumaya özen gösterdi.

TEK TEKERLEKLİ İTTİRİCİ SİSTEM

En dikkat çekici yenilik ise motor yapısında: Bu ultradar Panda, önden motorlu değil; arka bölümde konumlandırılmış 24 voltluk tam elektrikli bir motorla çalışıyor. Güç, doğrudan sol arka tekerleğe iletiliyor. Sağ arka tekerlek fren görevi üstlenirken, direksiyon sistemi ön kısımda sabitlenmiş.

Marazzi, bu sıradışı çözümü açıklarken, “Herkes motorun kaputun altında olduğunu sanıyor ama yanılıyor. Arka motor tek tekerleğe bağlı. Diğeri fren işlevi görüyor” ifadelerine yer verdi.

264 KİLOLUK MÜHENDİSLİK HARİKASI

Tamamı el yapımı olan araç, sadece 264 kilogram ağırlığında. Karşılaştırmak gerekirse, standart bir Fiat Panda modelinin boş ağırlığı 860 kg ile 1.550 kg arasında değişiyor. Bu da Marazzi’nin aracını orijinal ağırlığın neredeyse dörtte birine kadar indirdiği anlamına geliyor.

İÇ MEKANDA SÜRPRİZ YOK: HER ŞEY YERLİ YERİNDE

Aracın ultra dar yapısına rağmen Andrea, orijinal ön ve arka koltukları, gösterge panelini, direksiyon simidini, hatta anahtar yuvasını ve pedal sistemini olduğu gibi korumayı başardı.

“Birçok kişi bana iç mekanları sordu. Orijinal koltuk, paspas, gösterge paneli ve hatta kumaş bile yerli yerinde. Her şey çalışıyor.”

BİR SOSYAL MEDYA EFSANESİ

Andrea Marazzi’nin sıra dışı projesi TikTok ve Instagram'da büyük ilgi gördü. Hem otomobil tutkunları hem de yaratıcı tasarım meraklıları, bu daracık aracın videosunu milyonlarca kez izledi. Kullanıcılar, hem yapım sürecini hem de ortaya çıkan sonucu büyük bir hayranlıkla takip ediyor.