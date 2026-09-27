ABD Başkanı Donald Trump'ın eski kişisel avukatı ve bir dönem kişisel hukuk ekibinde yer alan Alina Habba ile Miller Holding CEO'su Turhan Mildon, New York'ta düzenlenen törenle evlendi. 42 yaşındaki Habba ile 29 yaşındaki Mildon'un düğünü, Waldorf Astoria'nın dördüncü katındaki balo salonunda gerçekleştirildi.

HeadTopics'te New York Post kaynaklı olarak aktarılan bilgilere göre; çiftin düğünü için tercih edilen salon çiçeklerle süslenirken, geceye Trump yönetiminden bazı önemli isimler de katıldı. Düğünün organizasyon maliyeti ve yalnızca üç ay içerisinde hazırlanmış olması ise gecenin öne çıkan ayrıntıları arasında yer aldı.

DÜĞÜNÜN MALİYETİ 1 MİLYON DOLARI BULDU

Alina Habba ile Turhan Mildon'un düğün resepsiyonu Waldorf Astoria'nın dördüncü katındaki balo salonunda yapıldı.

Salon, çok sayıda pembe ve beyaz kiraz çiçeği ile yüzlerce kırmızı gülle süslendi. New York Post'un aktardığına göre bir etkinlik organizatörü, yalnızca balo salonunun kiralanması, müzik ve çiçekler için yapılan harcamanın kolaylıkla 1 milyon dolara ulaşmış olabileceğini belirtti. Bu tahmine konaklama ve otelin diğer alanlarına ilişkin olası harcamaların dahil olmadığı aktarıldı.

GÖSTERİŞLİ DÜĞÜNÜ SADECE ÜÇ AYDA HAZIRLADILAR

Çiftin düğün hazırlıklarını yalnızca üç ay içerisinde tamamladığı belirtildi.

Habba ve Mildon'un organizasyon için Palm Beach'in önde gelen iki düğün organizatörüyle çalıştığı aktarıldı. Çiftin ilk olarak New York'taki ünlü Plaza Hotel'i düşündüğü ancak otelin müsait olmaması üzerine Waldorf Astoria'yı tercih ettiği kaydedildi.

TRUMP DÜĞÜNE KATILMADI

Gecenin en çok merak edilen ayrıntılarından biri Donald Trump'ın düğünde yer almaması oldu.

Trump'ın aynı gün Tennessee'nin Knoxville kentindeki üniversite futbolu maçına gitmesinin planlandığı ve bu program nedeniyle düğüne katılmadığı bildirildi. Buna karşılık Trump yönetiminden bazı önemli isimlerin davetliler arasında yer aldığı aktarıldı.

TRUMP YÖNETİMİNDEN ÖNEMLİ İSİMLER KATILDI

Düğünde Trump yönetiminden FBI Direktörü Kash Patel, ABD Başsavcısı Todd Blanche ve Trump'ın özel asistanı ve iletişim danışmanı Margo Martin'in de yer aldığı bildirildi.

Habba'nın Trump'la geçmişteki yakın çalışma ilişkisi nedeniyle düğünün davetli listesi de gecenin dikkat çeken unsurlarından biri oldu.

HABBA'NIN ÇOCUKLARI DA OTELDE GÖRÜLDÜ

Düğün resepsiyonundan birkaç saat önce Alina Habba'nın ilk evliliğinden olan çocukları Chloe ve Luke da Waldorf Astoria'nın lobesinde görüldü.

İki çocuğun otel görevlisi eşliğinde görüntülendiği aktarıldı.

DÜĞÜN ÖNCESİ AİLE ARASINDA YEMEK DÜZENLENDİ

Turhan Mildon ve Alina Habba, düğün öncesinde aileleriyle birlikte bir yemek düzenledi. Aile arasındaki buluşmanın ardından davetliler düğün için Waldorf Astoria'ya geçti.

Düğün öncesi yemekten ve geceden renkli anlar, Türkiye'nin önde gelen sosyete isimlerinin sosyal medya paylaşımlarına da yansıdı.

23 KARATLIK YÜZÜĞÜ GÜNDEM OLMUŞTU

Alina Habba, düğünden önce Turhan Mildon ile birlikte görüntülendiği sırada taktığı büyük pırlanta yüzükle de gündeme gelmişti.

Yüzüğün en az 23 karat olduğu tahmin edilirken, Habba'nın lüks aksesuarları da Amerikan basınında haber konusu oldu.

ÇİFT NASIL TANIŞTI?

Alina Habba ile Turhan Mildon'un nasıl tanıştığı konusunda farklı haberler bulunuyor. Daily Mail kaynaklı haberlerde çiftin bu yıl Washington'daki Kennedy Center'da düzenlenen bir etkinlikte tanıştığı aktarılırken, Mildon ise ABD'de görev yapmış bir büyükelçinin ortak arkadaşları aracılığıyla tanıştıklarını söyledi.

Mildon, evliliklerinin siyasi bir amaç taşımadığını da belirterek, “Bu evliliğin hiçbir siyasi amacı yok” açıklamasını yaptı.

HABBA İKİNCİ EVLİLİĞİNİ BU YIL SONLANDIRDI

42 yaşındaki Alina Habba, daha önce avukat Matthew Eyet ile evlenmiş ve bu evlilikten Chloe ile Luke adında iki çocuğu olmuştu. Habba daha sonra otopark işletmecisi Gregg Reuben ile evlenmiş, bu evlilik de 2026'nın başlarında sona ermişti.

Turhan Mildon ise daha önce Betül Gürsoy ile evlenmiş ve bu evlilik 2024 yılında sona ermişti.

Habba ile Mildon böylece New York'taki gösterişli törenle evliliklerini resmileştirmiş oldu.