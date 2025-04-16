Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal karşısında rövanş maçına çıkarken, Santiago Bernabéu Stadyumu tarihi anlara bir kez daha sahne olacak. Taraftarlar, takımın sahaya çıkacağı anda özel olarak hazırlanan dev bir koreografi ile oyunculara unutulmaz bir karşılama yapacak.

Real Madrid'de daha önce ve şu an görev almış futbolun hemen her figürü geri dönüş gecesine yürekten inanıyor. Ronaldo ve Marcelo gibi geçmişin önemli yıldızları bu konuda açıklamalar yaparken teknik direktör Carlo Ancelotti, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ndeki en büyük geri dönüşlerini içeren bir video paylaştı.

UEFA'DAN ÇATI İÇİN ÖZEL İZİN ALINDI

İspanyol devi, Emirates Stadyumu'ndaki ilk maçtan 3-0 geride oldukları için ev sahibi avantajını en üst düzeye çıkarmak amacıyla UEFA'dan özel bir istekte bulundu.

Real Madrid 1,5 milyar Sterlin'e mal olan stadyum yenileme çalışmaları kapsamında, gürültüyü artıracak ve daha korkutucu bir ortam yaratacak şekilde tasarlanan, son teknoloji ürünü stadyum çatısını kapatmak için UEFA'dan izin istedi.

Yerel maçlarda bu özelliği kullanmak serbest ama Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları için UEFA onayı gerekiyordu. UEFA, Real Madrid'in Arsenal karşısında Bernabeu'nun çatısının kapatılması talebini kabul etti.

Teknik Direktör Carlo Ancelotti, çatının yarattığı fark hakkında şunları söyledi:

"Akustik açıdan farklı, daha fazla gürültü var, çok daha iyi bir atmosfer var bence. Bu, takımın daha da motive olmasını sağlayabilir."

3 YIL ÖNCE ŞANSI %1'Dİ, SON 40 YILDA BAŞARAMADI

Üç yıl önce Real Madrid'in, 89. dakikada Manchester City'yi geçerek Şampiyonlar Ligi finaline yükselme şansına sadece %1 olarak gösteriliyordu.

Ancak İspanyollar 5 dakikada üç gol atarak turu geçti ve dünyaya Real Madrid'in kim olduğunu hatırlattılar.

Ancak diğer olumsuz istatistik ise şu; Real Madrid, Avrupa kupalarında son 40 yıldır ilk maçlarda 3+ gollü yenilgilerden geri dönemedi.

'RÜYALARIN FABRİKASI: KENDİ RÜYAN GERÇEK OL REAL'

Bernabéu’nun güney tribününü tamamen kaplayacak olan tifoda, “La fábrica de los sueños, haz el tuyo Real” (Rüyaların fabrikası, kendi rüyanı gerçekleştir Real) yazısı yer alacak. Bu etkileyici mesajın yanı sıra, bir satranç tahtası ve tahtada hamle yapan bir kral figürü de görselin merkezinde olacak.

ARSENAL TAŞI KRALIN ELİNDE, RAKİPLER YERDE

Tifonun satranç temasında Arsenal’i temsil eden bir taş, kralın ellerinde gösterilirken; daha önceki bir rakibi temsil eden kırmızı-beyaz renkli taş ise devrilmiş şekilde tahtada yer alacak. Bu detay, Real Madrid’in Avrupa’da üst üste geçmeyi başardığı rakiplerini ve şimdi hedefindeki Arsenal’i sembolize ediyor.

RENKLERİN VE EFSANELERİN BULUŞMASI

Beyaz, mor ve sarı tonlarıyla süslenen tribünlerdeki koreografi, sadece bir maç değil, Real Madrid’in Avrupa sahnesindeki destansı geri dönüşlerini de hatırlatacak. Santillana, Juanito, Valdano gibi efsanelerle dolu geçmişin hatıraları sosyal medyada çoktan dolaşıma girdi bile.

İspanya'nın en ünlü gazetelerinden Marca da karşılaşma öncesi çıktığı kapak manşetinde ''Bunu başarabilecek biri varsa Madrid'dir'' başlığı atıldı.

BERNABÉU’DE ATMOSFER TAVAN YAPACAK

Emirates’te alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından kulüp adeta alarma geçti. Hem futbolcuları inandırmak hem de taraftarları kenetlemek için yapılan bu organizasyon, Real Madrid’in “imkansızı başarma” ruhunu bir kez daha sahneye taşıyacak.