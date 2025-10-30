ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile Güney Kore’nin Busan kentindeki Gimhae Hava Üssü’nde ikili bir görüşme yapıldı.

‘ZATEN PEK ÇOK KONUDA ANLAŞTIK’

Görüşmenin basına açık yapılan kısmında Şi ile bir araya gelmenin kendisi için bir onur olduğunu belirten Trump, Şi’yi "uzun zamandır dostum olan, Çin’in çok saygın ve değerli başkanı" olarak niteledi. İlerleyen dakikalarda kapsamlı görüşmeler yapacaklarını kaydeden Trump, "Zaten pek çok konuda anlaştık, şimdi birkaç konuda daha uzlaşacağız. Başkan Şi, büyük bir ülkenin büyük bir lideri ve bence uzun yıllar sürecek harika bir ilişkimiz olacak" değerlendirmesinde bulundu.

"ÇİN İLE GENEL OLARAK BİR İSTİKRAR SAĞLANDI"

Şi ise, ikinci görev dönemine uzun bir süre önce başlayan Trump ile bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyleyerek, "Bu süre içinde üç kez telefonda konuştuk, birkaç mektup alışverişinde bulunduk ve yakın teması sürdürdük. Ortak yönlendirmemiz sayesinde Çin ile ilişkiler genel olarak istikrarlı kaldı" ifadelerini kullandı.

ABD ve Çin’in farklı ulusal çıkarlara sahip olması nedeniyle her konuda aynı düşünmemelerinin normal olduğunun altını çizen Şi, "Dünyanın iki büyük ekonomisi arasında zaman zaman anlaşmazlıkların olması doğaldır. Rüzgârlar, dalgalar ve zorluklar karşısında, Çin-ABD ilişkilerinin dümeninde siz ve ben doğru rotada kalmalı, bu dev geminin istikrarlı şekilde ilerlemesini sağlamalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

"ÇİN VE AMERİKA'NIN ORTAK VE DOST OLMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİM"

Çin’in gelişiminin Trump’ın "Amerika’yı yeniden büyük yap" vizyonuyla el ele gittiğine inandığını söyleyen Şi, "Ülkelerimiz birbirinin başarısına katkı sağlayabilir ve birlikte refaha ulaşabilir. Yıllar içinde birçok kez kamuoyuna açık biçimde Çin ve Amerika’nın ortak ve dost olması gerektiğini söyledim. Bu, tarihin bize öğrettiği ve bugünün gerçeklerinin zorunlu kıldığı bir şeydir" şeklinde konuştu.

"BUGÜNKÜ GÖRÜŞMEMİZİÇİN GEREKLİ ZEMİN OLUŞTURULDU"

Kısa süre önce yapılan son müzakerelerde, iki ülkenin ekonomi ve ticaret heyetlerinin temel konularda karşılıklı mutabakata vardığını ve teşvik edici ilerlemeler sağlandığını belirten Şi, "Bu da bugünkü görüşmemiz için gerekli zemini oluşturdu" dedi. İkili ilişkileri geliştirmeye istekli olduğunu söyleyen Şi, Trump’a, "Sayın Başkan, sizinle birlikte çalışmaya devam etmeye, Çin-ABD ilişkileri için sağlam bir temel inşa etmeye ve her iki ülkenin gelişimi için olumlu bir ortam oluşturmaya hazırım" değerlendirmesinde bulundu.

Şİ: DÜNYA BARIŞINA BÜYÜK ÖNEM VERİYORSUNUZ

Şi, konuşmasında Trump’ın dünya barışına yönelik katkılarına da vurgu yaparak, "Siz dünya barışına büyük önem veriyorsunuz ve çeşitli bölgesel krizleri çözme konusunda oldukça istekli bir lidersiniz. Gazze’deki ateşkes anlaşmasının yakın zamanda sonuçlanmasındaki katkılarınızı takdir ediyorum. Malezya ziyaretiniz sırasında Kamboçya-Tayland sınırında barışa dair ortak bildirinin imzalanmasına da tanıklık ettiniz ve sürece katkıda bulundunuz" şeklinde konuştu. Çin’in de Kamboçya ve Tayland’ın sınır anlaşmazlıklarını uygun şekilde çözmesine kendi yöntemleriyle yardımcı olduğunu kaydeden Şi, diğer sıcak çatışma bölgelerinde barış görüşmelerini teşvik ettiklerini vurguladı.

‘ÇİN VE ABD, BÜYÜK ÜLKELER OLARAK SORUMLULUKLARI PAYLAŞABİLİR’

Bugün dünyanın pek çok zorlu sorunla karşı karşıya olduğunu hatırlatan Şi, "Çin ve ABD, büyük ülkeler olarak sorumlulukları paylaşabilir ve birlikte çalışarak iki ülkenin ve tüm dünyanın yararına somut ve anlamlı sonuçlar elde edebilir. Ülkelerimiz ve dünya açısından önemli meselelerde sizinle görüş alışverişinde bulunmayı dört gözle bekliyorum" diye konuştu.

Trump’ın, görüşmenin basına açık bölümünün sonunda ABD’nin nükleer silah testlerine tekrardan başlama kararı almasına yönelik soruyu cevapsız bırakması dikkat çekti.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatları dün 3 bin 916 dolara kadar geriledikten sonra yeni güne 3 bin 979 dolardan başladı. ABD- Çin görüşmesinde anlaşmaya varılmasının ardından altın fiyatları yeniden yönünü aşağı çevirdi. Ons altın 3 bin 949 dolara kadar geriledi.

EURO/DOLAR'DA SON DURUM

Euro/Dolar paritesi AB ve Çin arasında müzakerenin sağlanmasının ardından satıcılı bir seyir sergiledi. Euro/Dolar paritesi 1,25 seviyesine geriledi.

DOLAR ENDEKSİ YÖN ARAYIŞINDA

Dolar endeksi ise anlaşmanın etkisiyle, 99,00 seviyesinde bulunuyor.

ÇİN'İN YUANI ABD'YE YENİLDİ

Çin'in yerel yuanı zayıfladı ve tüm günlük kazanımlarını dolar karşısında 7,1039'a kadar geriledi.