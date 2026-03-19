Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran arasında devam eden ve küresel enerji piyasalarını felç eden savaş, yepyeni bir boyuta evriliyor.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı deniz mayınlarıyla kapatmasının ardından, uzmanlar okyanus tabanından geçen ve dünyanın iletişim ile finans ağını ayakta tutan denizaltı fiber optik kablolarının büyük bir risk altında olduğu konusunda uyarıyor. Hasar durumunda, tamir gemilerinin savaş bölgesine girememesi nedeniyle kesintilerin aylarca sürebileceği belirtiliyor.

Küresel veri trafiği şu anda Orta Doğu'daki 2 büyük darboğazda sıkışmış durumda. Bir yanda İran tarafından deniz mayınlarıyla ablukaya alınan Hürmüz Boğazı, diğer yanda İran destekli Husi gruplarının gemilere saldırdığı Kızıldeniz'deki (Bab el-Mandeb) rota.

Avrupa, Asya ve Afrika arasındaki internet trafiğinin neredeyse tamamını taşıyan bu 2 kritik noktada en az 20 denizaltı kablosu bulunuyor. Her 2 rotanın da aynı anda hasar görmesi, dünya çapında bir dijital çöküş anlamına geliyor.

Hürmüz Boğazı'nın en dar yerindeki su derinliği sadece 60 metre civarında; bu da deniz tabanındaki kabloları kasıtlı sabotajlara veya mayın patlamalarına karşı son derece savunmasız hale getiriyor.

Bölgede AAE-1, FALCON, Gulf Bridge Uluslararası Kablo Sistemi ve Tata-TGN Gulf gibi Hindistan ve Asya'yı dünyaya bağlayan hayati kablolar bulunuyor.

Amazon, Microsoft ve Google gibi teknoloji devleri, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ı birer "Yapay Zeka Merkezi" yapmak için milyarlarca dolar yatırım yaptı. Bu kabloların kesilmesi, söz konusu veri merkezlerinin Asya ve Afrika'daki kullanıcılarla bağını tamamen koparacak.

'KABLO GEMİLERİ SAVAŞ ALANINA GİREMEZ'

En büyük tehlike sadece kabloların kopması değil, onarılamayacak olması. Mevcut savaş koşulları, sulardaki mayınlar ve aktif füze tehdidi nedeniyle, onarım yapacak özel donanımlı gemiler bölgeye giremiyor.

Telekomünikasyon uzmanları durumu şu net ifadelerle özetliyor:

"Bir kaza, mayın patlaması veya kasıtlı bir kesme işlemi kabloları anında devre dışı bırakır, ancak hiçbir kablo tamir gemisi, askerlerin savaştığı ve suların mayınlandığı bir bölgeye çalışmaya gitmez. Bu çok tehlikeli."

2024 yılında İsrail-Hamas savaşı sırasında Husilerin Kızıldeniz'de kablolara verdiği hasar, Asya ve Afrika'da internet hızlarını ciddi şekilde düşürmüş ve onarımlar aylar sürmüştü.

Bugün yaşanacak olası bir sabotaj sadece web sitelerini veya sosyal medyayı yavaşlatmayacak; küresel bankacılık sistemlerini, borsaları, hastane ağlarını ve yapay zeka sistemlerini doğrudan felç edecek. Alternatif uzun rotalara yönlendirilecek veri trafiği, tüm dünyada internetin ciddi oranda yavaşlamasına neden olacak.