Dünya yüzeyinin güneş ışığını yansıtma oranındaki düşüş, küresel iklim değişikliğinin seyrini anlamada kritik bir gösterge haline geldi. Bilim insanları, gezegenin kuzey ve güney yarımküreleri arasındaki enerji dağılımında önemli kaymalar yaşandığını tespit etti.

GENEL YANSITMA KAPASİTESİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALIYOR

NASA'nın radyasyon bilimleri kıdemli teknoloji uzmanı Dr. Norman Loeb liderliğindeki araştırma ekibi, gezegenin yansıtma gücü özelliğini ifade eden "albedo" değerlerindeki değişimi 20 yıllık bir analizle inceledi.

2001 ile 2024 yılları arasını kapsayan veriler, Dünya'nın genel yansıtma kapasitesinin belirgin şekilde azaldığını ortaya koydu. Araştırmacılar, söz konusu düşüşün özellikle Kuzey Yarımküre'de daha yoğun yaşandığını bildirdi.

Yayımlanan çalışmada, "Güney Yarımküre atmosferin üst katmanlarında ortalama olarak radyasyon enerjisi kazanırken, Kuzey Yarımküre'de net bir kayıp gözlemleniyor" tespitine yer verildi.

OKYANUS VE ATMOSFER AKINTILARI FARKI KAPATMAYA YETMİYOR

Bilim insanları, iki yarımküre arasındaki güneş radyasyonu dengesizliğinin atmosferik değişimler nedeniyle giderek arttığını belirtti. Okyanus ve atmosfer sirkülasyonu aracılığıyla yarımküreler arasında enerji transferi gerçekleşmesine rağmen, bu doğal mekanizmanın oluşan enerji farkını dengelemek için yeterli olmadığı vurgulandı.

BUZULLARUN ERİMESİ 'KARARMAYI' TETİKLİYOR

Araştırma ekibi, gezegendeki bu "kararmanın" temel nedenini deniz buzu ve kar örtüsü alanlarının daralmasına bağladı. Güneş radyasyonunun büyük bölümünü uzaya geri yansıtarak enerji dengesini koruyan kar ve buz tabakalarının erimesiyle birlikte, alttaki su ve kaya gibi koyu renkli yüzeyler açığa çıkıyor. Daha fazla güneş ışığını emen bu koyu yüzeyler, Dünya'nın toplam yansıtma gücünü daha da aşağı çekiyor.

Uzmanlar, ilk bakışta küçük gibi görünen bu değişimin uzun vadede gezegenin enerji dengesini doğrudan etkilediğine dikkat çekerek, yansıtma gücündeki hafif bir azalmanın bile başta Arktika olmak üzere küresel iklim eğilimlerini şiddetlendirebileceği uyarısında bulundu.