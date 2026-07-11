Brezilya'nın Sao Paulo eyaletine bağlı Caçapava belediyesi, bugünlerde tüm dünyanın konuştuğu sıra dışı bir lezzete ev sahipliği yapıyor.

Bölgede yalnızca tek bir üretici tarafından tamamen geleneksel ve gizemli bir yöntemle hazırlanan Taiada Silvânia adlı peynir, ezberleri bozdu. İçeriğindeki kavrulmuş yerli yaprak kesici karıncalar sayesinde benzeri görülmemiş bir aromaya sahip olan bu peynir, uluslararası yarışmalarda kazandığı prestijli ödüllerle dünya çapında bir fenomen haline geldi.

GELENEKSEL MUTFAK İLE MODERN GASTRONOMİNİN BULUŞMASI

Bu çılgın ve inovatif fikrin arkasında, Estancia Silvania çiftliğinin kurucusu Camila Almeida yer alıyor. Kırsal turizmi canlandıracak, ezber bozucu özgün bir ürün arayışına giren Almeida, bölge halkının yüzyıllardır tükettiği yerel bir gelenek olan "iça" adlı yaprak kesici karıncaları modern peynir üretimiyle birleştirmeye karar verdi.

2021 yılında ilk kez piyasaya sürülen Taiada Silvânia, başta büyük bir risk gibi görünse de kısa sürede hem Brezilya'da hem de sınırları aşarak yurt dışında yok satmaya başladı.

Üretim sürecinin inanılmaz bir hassasiyet gerektirdiğini belirten Camila Almeida, Brezilya basınına verdiği demeçte işin sırrını ve zorluğunu şu sözlerle anlattı:

"Karıncaları peynirin şekillendirme aşamasında, tam kıvamında kavrulmuş halde ekliyoruz. Bu, üretimin en büyük zorluklarından biri çünkü karıncaları başka hiçbir aşamada peynire entegre etmeniz mümkün olmuyor."

FRANSA'DA MADALYA ALDI, PARİS PODYUMUNA ÇIKTI

Peynir dünyasının "Şampiyonlar Ligi" olarak kabul edilen ve Fransa'nın Tours kentinde düzenlenen Mondial du Fromage et des Produits Laitiers yarışması için özel olarak geliştirilen bu karıncalı lezzet, jüriyi büyüleyerek bronz madalya kazandı.

Bu küresel başarının ardından Paris'teki ünlü Salon du Fromage fuarına özel davetle katılan Taiada Silvânia, Güney Amerika'da katıldığı tüm yarışmalardan da ödülle dönerek kendine sadık bir gurme tüketici kitlesi yaratmayı başardı.

TADI NASIL?

Peki, tüm dünyanın peşinden koştuğu bu peynirin tadı nasıl? Üreticilerin ve tadım uzmanlarının yorumlarına göre peynirin lezzet profili oldukça zengin:

Sütü Çok Özel: Merada tamamen doğal beslenen GIR cinsi ineklerden elde edilen çiğ A2 sütü kullanılıyor.

Aroma Notaları: Tatlımsı ve sert bir dokuya sahip olan peynirde; badem, kestane ve hafif rezene aromaları baskın.

Karınca Etkisi: İçindeki iça karıncaları, peynire sadece aroma katmıyor; aynı zamanda çok karakteristik bir çıtırlık hissi veriyor.

KARINCALI PEYNİRİN KİLOGRAM FİYATI NE KADAR?

Dünyayı peşinden sürükleyen bu tescilli lezzete ulaşmak ise o kadar kolay değil. Sınırlı sayıda üretilen Taiada Silvânia'nın kilogramı Brezilya'da 200 Brezilya realine (yaklaşık 38 dolar) alıcı buluyor. Güncel döviz kuruyla hesaplandığında bu sıra dışı karıncalı peynirin kilogram fiyatı tam 1.785,41 Türk Lirası'na denk geliyor. Geleneksel mutfak kültürünü lüks tüketimle buluşturan ürün, gastronomi listelerinde zirveye oynamaya devam ediyor.