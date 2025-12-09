Suriye'de 10 yılı aşkın süredir devam eden iç savaş, 8 Aralık 2024'te 61 yıllık BAAS iktidarının devrilmesi ve Beşşar Esad'ın Suriye'ye kaçması ile sona erdi.



Son günlerde zam zaman terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG ile karşı karşıya gelen ve çatışma riski yaşayan Ahmed eş-Şara'nın başında olduğu Suriye Hükümeti, devrimin birinci yılını ülkenin birçok noktasında yaptığı etkinlikler ile kutladı.

SON HALİ TÖRENE DAMGA VURDU



Ülkenin birçok noktasında yapılan etkinliklerin en büyüğü ise Şam'da düzenlendi. Konferanslar Sarayı'nda düzenlenen resmi törene, 2016 yılında çekilen fotoğrafı ile tüm dünyada gündem olan Ümran Dakneş damga vurdu.





'Ümran bebek' olarak ünlenen fotoğrafın ardından 13 yaşında bir çocuk olarak kutlama etkinliklerine katılan Dakneş, sahneye çıkarak zafer konuşması yaptı.

Dakneş, 2016 yılında Halep'e düzenlenen hava saldırısının ardından bir binanın enkazından çıkarılmış ve dünyada Suriye'deki savaşın figürü haline gelmişti.







